陪李四川土城參拜 王金平立挺喊 「大家一起押這塊寶」

國民黨新北市長參選人李四川持續勤跑基層，今早前往土城順聖宮參拜，除有在地民代陪同，前立法院長王金平也現身相挺，王金平稱李四川是一塊寶，現在這塊寶到新北市，希望大家一起押這塊寶，讓他順利當選，把最好的帶來新北，帶領新北一起進步。

過去李四川與王金平兩人都曾到順聖宮參拜，今天兩人再度同行，李四川說，他很感謝鄉親及里長們的支持，他也感謝王院長對他的讚揚，如果年底選上市長，他會秉持過去所說的承諾，擴大土城醫院醫療園區，照顧所有高齡長輩，也拜託大家多支持他。

李四川說，今天很高興也很感恩王院長到支持 ，過去他當公務員不管走到哪，王院長都給他很大的支持與幫忙，今天也向順聖宮關聖帝君祈求土城家戶平安。

王金平在致詞時則細數李四川過去在台北、新北及高雄擔任副市長的建設，尤其對高雄有很多的貢獻，大家都看在眼裡，他認為李四川是一塊寶，現在這塊寶來到新北，希望大家一起讓李四川順利當選。

媒體詢問李四川昨有邀請對手蘇巧慧及蘇貞昌725上凱道，但至今對方沒有回應，李四川說，食安問題沒有藍綠，再一次呼籲不管是蘇院長或蘇巧慧，只要關心食安問題都邀請他們一起追求真相。