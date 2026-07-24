快訊

中國羽賽／中止對戰球王石宇奇9連敗 周天成連續兩年挺進4強

轟北宜高鐵是盲腸高鐵！張景森批極大歷史錯誤 宣布退出民進黨

苗栗男台中商辦狂轟13槍 疑幫派背景曾捲暴力討債逼人上絕路

陪李四川土城參拜 王金平立挺喊 「大家一起押這塊寶」

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川持續勤跑基層，今早前往土城順聖宮參拜，除有在地民代陪同，前立法院長王金平也現身力挺。記者林媛玲／攝影
國民黨新北市長參選人李四川持續勤跑基層，今早前往土城順聖宮參拜，除有在地民代陪同，前立法院長王金平也現身力挺。記者林媛玲／攝影

國民黨新北市長參選人李四川持續勤跑基層，今早前往土城順聖宮參拜，除有在地民代陪同，前立法院長王金平也現身相挺，王金平稱李四川是一塊寶，現在這塊寶到新北市，希望大家一起押這塊寶，讓他順利當選，把最好的帶來新北，帶領新北一起進步。

2026九合一選舉

過去李四川與王金平兩人都曾到順聖宮參拜，今天兩人再度同行，李四川說，他很感謝鄉親及里長們的支持，他也感謝王院長對他的讚揚，如果年底選上市長，他會秉持過去所說的承諾，擴大土城醫院醫療園區，照顧所有高齡長輩，也拜託大家多支持他。

李四川說，今天很高興也很感恩王院長到支持 ，過去他當公務員不管走到哪，王院長都給他很大的支持與幫忙，今天也向順聖宮關聖帝君祈求土城家戶平安。

王金平在致詞時則細數李四川過去在台北、新北及高雄擔任副市長的建設，尤其對高雄有很多的貢獻，大家都看在眼裡，他認為李四川是一塊寶，現在這塊寶來到新北，希望大家一起讓李四川順利當選。

媒體詢問李四川昨有邀請對手蘇巧慧及蘇貞昌725上凱道，但至今對方沒有回應，李四川說，食安問題沒有藍綠，再一次呼籲不管是蘇院長或蘇巧慧，只要關心食安問題都邀請他們一起追求真相。

國民黨新北市長參選人李四川持續勤跑基層，今早前往土城順聖宮參拜，除有在地民代陪同，前立法院長王金平也現身力挺。記者林媛玲／攝影
國民黨新北市長參選人李四川持續勤跑基層，今早前往土城順聖宮參拜，除有在地民代陪同，前立法院長王金平也現身力挺。記者林媛玲／攝影

李四川 土城 王金平 2026九合一選舉 新北市選舉

延伸閱讀

毒油案未見蘇父女講一句話 李四川邀蘇父女725上凱道為新北食安發聲

蘇巧慧肯定地方中央合作護食安 李四川邀上凱道

影／新北有苦茶油超標下架 蘇巧慧：地方政府要像這樣能積極主動查驗

毒油案延燒...蔣萬安砲轟卓榮泰：是要你下台 不是要喝你一口茶

相關新聞

陪李四川土城參拜 王金平立挺喊 「大家一起押這塊寶」

國民黨新北市長參選人李四川持續勤跑基層，今早前往土城順聖宮參拜，除有在地民代陪同，前立法院長王金平也現身相挺，王金平稱李四川是一塊寶，現在這塊寶到新北市，希望大家一起押這塊寶，讓他順利當選，把最好的帶來新北，帶領新北一起進步。

借鏡洛杉磯治理！沈伯洋走訪美西 拋都市更新與多功能社區藍圖

民進黨北市長參選人、立法委員沈伯洋日前赴美考察，拜會洛杉磯郡政委員會主席 Hilda Solis、洛杉磯第五區郡政委員 Kathryn Barger 及相關幕僚。由於兩地皆有相當多旅美台人，過程中 Hilda Solis 更表達對台灣社群發展與相關活動的支持，雙方就城市治理經驗深入交換意見，沈伯洋也實地走訪大型公園、社區市場等地。

生變！民進黨基隆安樂區議員提名人黃永翔突被除名 將另提他人

民進黨基隆市黨部今天發布新聞稿，指安樂區議員提名人黃永翔，日前遭民進黨中央黨部中評會決議，因其遭基隆法院判決使公務員登載不實文書罪，以紀律評議裁決條例第26條規定除名。因被開除黨籍，即喪失提名資格。市黨部說要改提名誰，將再開會決定。

基北快捷公車增班 藍綠白互槓選戰掀波

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋日前開記者提出交通政見，市府隔天宣布基北快捷公車將增班，童發文稱政見獲市府回應，引爆搶功風波，藍綠黨部及民眾黨議員參選人昨互槓。市長謝國樑澄清是立委林沛祥長期爭取的結果。童辦回應，謝國樑是否用心，市民感受最清楚。

選情初探／台南永康區6人拚連任 5陣營激戰

台南市議員第七選區永康區應選七席，目前「十搶七」，國民黨高額提名四人拚擴張席次，民進黨則提名現任三人，另外，現任無盟、台聯的席次也要角逐連任，還有台灣民眾黨推新人搶進，選情激烈。

選情初探／蘆竹6搶4 藍求穩 泛綠分票成變數

桃園市蘆竹區（第四選區）市議員應選四席，目前至少六人參戰。國民黨現任議員張桂綿、錢龍爭取連任；民進黨初選廝殺後由現任議員許清順、新人胡家智出線，但另有二名具綠營背景的無黨籍前、現任議員投入，泛綠票源如何分配，成為選情最大變數。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。