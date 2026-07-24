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借鏡洛杉磯治理！沈伯洋走訪美西 拋都市更新與多功能社區藍圖

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
洛杉磯郡政委員會主席 Hilda Solis（綠衣）與民進黨北市長參選人、立法委員沈伯洋（右4）等人暢談城市治理。圖／民進黨北市長參選人沈伯洋團隊提供
洛杉磯郡政委員會主席 Hilda Solis（綠衣）與民進黨北市長參選人、立法委員沈伯洋（右4）等人暢談城市治理。圖／民進黨北市長參選人沈伯洋團隊提供

民進黨北市長參選人、立法委員沈伯洋日前赴美考察，拜會洛杉磯郡政委員會主席 Hilda Solis、洛杉磯第五區郡政委員 Kathryn Barger 及相關幕僚。由於兩地皆有相當多旅美台人，過程中 Hilda Solis 更表達對台灣社群發展與相關活動的支持，雙方就城市治理經驗深入交換意見，沈伯洋也實地走訪大型公園、社區市場等地。

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沈伯洋與 Hilda Solis 討論城市生態系，包含如何透過長期規畫擴大並維護城市綠地與樹木覆蓋，以提升都市韌性，以及火災保險制度，研擬透過法制要求保險公司承擔更多公共責任，公部門投資保險公司的可能性等議題，作為因應極端氣候與大型災害風險的政策參考。

除了政策法制交流，沈伯洋也實地走訪洛杉磯地方建設與歷史步道。針對都市更新與空間再利用，沈伯洋指出，洛杉磯將早期垃圾山歷時20年成功轉型為大型公園的經驗相當值得借鏡。該計畫跨越不同政黨、市長與郡長任期仍持續推動，顯見成熟的都市計畫必須具備 20 至 30 年以上的長遠戰略思維。

此外，他說，公共空間的重塑不應僅止於硬體更新，更需融入在地歷史脈絡與原住民族文化，使公共設施具備深厚的歷史感，進而提升居民對社區的認同。

針對無家者議題，沈伯洋表示，洛杉磯當局依據經濟困頓、藥物濫用或生活型態等不同成因進行分類，提供差異化的輔導方案，並在建置服務中心時積極與在地社區溝通。此類第一線溝通與社會支持系統的建立，能為國內城市處理無家者問題提供更精準的思考方向。

在參訪當地社區市場後，沈伯洋也對傳統市場升級為「多功能社區 hub」的營運模式留下深刻印象。他說，該市場不僅提供攤位，更主動結合資源，輔導在地餐飲與攤商進行線上銷售、品牌開發與供應鏈對接，協助微型企業落地生根並創造在地就業機會。

同時，該市場設有公共會議空間，開放居民開會及政治人物進行政策對話，成功建立民眾參與政治的管道，進而提升在地投票率與公民意識。更令人矚目的是，該市場平時為商業與社區活動中心，災害發生時則可迅速切換為可容納450人的防災應變中心，並配備獨立太陽能發電與替代通訊方案。

沈伯洋強調，洛杉磯郡是個人口破千萬的大城市，因此有非常多相關的治理議題可以交流。未來在進行城市設計與社區營造時，應借鏡思考導入多功能整合與在地接軌等元素，兼顧產業發展、社區凝聚力與防災韌性，為城市轉型提供更全面且前瞻的治理藍圖。

洛杉磯郡政委員會主席 Hilda Solis（綠衣）與民進黨北市長參選人、立法委員沈伯洋（右4）等人暢談城市治理。圖／民進黨北市長參選人沈伯洋團隊提供
洛杉磯郡政委員會主席 Hilda Solis（綠衣）與民進黨北市長參選人、立法委員沈伯洋（右4）等人暢談城市治理。圖／民進黨北市長參選人沈伯洋團隊提供

2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋

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