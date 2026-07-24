生變！民進黨基隆安樂區議員提名人黃永翔突被除名 將另提他人

民進黨基隆市黨部今天發布新聞稿，指安樂區議員提名人黃永翔，日前遭民進黨中央黨部中評會決議，因其遭基隆法院判決使公務員登載不實文書罪，以紀律評議裁決條例第26條規定除名。因被開除黨籍，即喪失提名資格。市黨部說要改提名誰，將再開會決定。

民主進步黨基隆市黨部今天發帶聲明稿說，黃永翔同志因6月30日中央黨部中評會決議，考量其遭基隆法院判決使公務員登載不實文書罪，以紀律評議裁決條例第26條規定，予以除名。

市黨部表示，安樂區提名議員缺額，後續將由市黨部相關會議進行討論研議。

民進黨黨內初選，安樂區戰況最激烈，要提名3人但有5人登記，採民調決定，今年3月公布三家民調結果，由現任議員張之豪、吳驊珈及新人前市長林右昌秘書黃永翔3人出線。

當初參加初選民調共5人，包括現任議員張之豪、吳驊珈，及三位新人基隆市棒球委員會主委劉韋巡、定國里長徐寅禹及前市長林右昌秘書黃永翔。