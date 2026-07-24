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基北快捷公車增班 藍綠白互槓選戰掀波

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋日前開記者提出交通政見，市府隔天宣布基北快捷公車將增班，童發文稱政見獲市府回應，引爆搶功風波，藍綠黨部及民眾黨議員參選人昨互槓。市長謝國樑澄清是立委林沛祥長期爭取的結果。童辦回應，謝國樑是否用心，市民感受最清楚。

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國民黨基隆市黨部發言人林祐德表示，市府依既定規畫宣布基北快捷公車二○八八C路線增開班次，立刻被包裝成是議長童子瑋爭取成果，令人不禁質疑：「難道童議長有心想事成的魔法？」民眾黨議員參選人黃申棟、林廷翰批童子瑋收割。

謝國樑說，增開班次是立委林沛祥長期爭取，並和市府配合，原本就要宣布，和議長前一天開的記者會沒有任何關係。謝國樑前天獲國民黨中央提名參選連任，他說，下周起啟動選舉模式，會在市政工作時間之外向更多的市民請益，並向對手喊話「真正有風度、有格調的候選人，不會一天到晚動不動就說別人抄襲，呼籲對手要更理性客觀看待雙方的政策。」

童辦發言人游本明回應，國道通勤問題的改善，童議長已提出完整政見，市民更關心謝國樑這幾年是否有作為、有建設。民進黨基隆市黨部表示，謝國樑執政快四年，為什麼前幾年不做，因童子瑋提出才急著補破網。

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