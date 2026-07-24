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選情初探／蘆竹6搶4 藍求穩 泛綠分票成變數

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導

桃園市蘆竹區（第四選區）市議員應選四席，目前至少六人參戰。國民黨現任議員張桂綿、錢龍爭取連任；民進黨初選廝殺後由現任議員許清順、新人胡家智出線，但另有二名具綠營背景的無黨籍前、現任議員投入，泛綠票源如何分配，成為選情最大變數。

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蘆竹區受航空城計畫、機捷沿線開發及南崁、大竹人口成長帶動，人口約十七萬，為北桃園重要都會選區，應選四席含一席婦女保障名額。二○二二年選戰，國民黨張桂綿以一萬四五九九票奪冠、錢龍一萬三一五七票居次；民進黨許清順、劉勝全各以一萬二二八一票、一萬二○一八票當選。

瞄準下屆選戰，國民黨三月即完成布局，由現任張桂綿、錢龍上陣，未辦初選。張桂綿長期經營婦幼、社福，本屆為全區最高票；錢龍深耕南崁、山腳基層，二人皆為藍營穩定戰力。

民進黨初選相對激烈，四人搶兩張門票。依初選民調結果，現任許清順居冠，新人胡家智排第二出線，前立委鄭運鵬助理簡伊翎以些微差距落榜，前時代力量八德區執行長呂宇晟居末。胡家智雖初選期間曾遭賄選檢舉，仍順利獲提名。

地方觀察，選舉最大變數是兩名綠營背景的無黨籍人士參戰。現任劉勝全二○一八年以無黨籍當選，四年前加入民進黨連任，隔年因涉議員配合款案退黨，儘管官司纏身，在山腳、坑子仍具基層影響力。

曾任兩屆議員的郭麗華，二○二二年以些微票數成為「落選頭」，今年五月退出民進黨，宣布以無黨籍角逐，主打婦女保障名額。地方人士指出，郭麗華與胡家智為親戚，支持者部分重疊，加上劉勝全也鎖定泛綠票源，能否避免分食將牽動綠營選情。

地方人士分析，本屆當選門檻可能落在一萬二千票左右，若泛綠陣營的許清順、胡家智、郭麗華、劉勝全相互分票，最後一席競爭勢必更加激烈，可能出現人選洗牌局面。

2026九合一選舉 桃園

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