快訊

毒油案延燒…蔣萬安砲轟卓榮泰：是要你下台 不是要喝你一口茶

聽新聞
0:00 / 0:00

選戰升溫 彰化福興三腳督 苗栗竹南異軍起

聯合報／ 記者吳傑沐林敬家／連線報導

彰化縣福興鄉長選舉在民進黨原提名人選因病退選後，縣黨部歷經數月徵詢，昨徵召行政院顧問黃椿𩃀出戰，將與國民黨提名的縣議員黃俊源、宣布以無黨籍參選的前鄉長陳文福形成三方競逐；苗栗縣時代力量議員葉忠倫昨也開記者會，宣布以無黨籍身分投入竹南鎮長選舉，盼憑藉地方經驗及工程專業，爭取跨黨派支持，牽動地方政治版圖。

2026九合一選舉

竹南鎮長選舉方面，葉忠倫宣布以「無黨籍」參選，盼跨越政黨、世代與新舊居民界線，爭取最大公約數支持。他表示，竹南正處人口成長、科技產業轉型期，面對交通壅塞、公共建設不足等問題，決定從議會監督者轉為第一線執行者，提出交通智慧、教育托育、城市生活、經濟共榮及效能政府等「五大升級行動」。

民進黨苗栗縣黨部表示，對竹南鎮長選舉保持開放，並未推出人選，葉忠倫以無黨籍參選，未來是否合作需看黨中央態度；國民黨苗栗縣黨部則指出，未推人選，無黨籍參選人何秀綿獲縣長鍾東錦相挺，黨部未來將全力支持她。

彰化福興鄉部分，民進黨原由鄉代表黃厚綿與福興鄉公所祕書陳巧芬完成黨內登記，經民調由黃厚綿出線，但黃厚綿今年四月因腦部出血宣布退選，陳巧芬也未接下徵召，黨部布局一度空窗。縣黨部持續徵詢地方意見後，於廿二日召開臨時執委會通過徵召黃椿𩃀，廿三日完成程序，黨部表示黃椿𩃀兼具行政歷練、地方服務經驗與清廉形象。

黃椿𩃀過去長期擔任民進黨幕僚，現從事養鰻產業，他表示將以謙卑務實態度投入選戰。

民進黨彰化縣黨部主委謝翠屏表示，黨部將全力輔選。

國民黨方面最終由黃俊源獲提名，另一角逐者陳文福則轉以無黨籍參選到底，形成藍、綠、無黨籍三方競逐局面。

2026九合一選舉 彰化 苗栗

延伸閱讀

竹市香山區9搶6 藍徵召女力吳若茵參戰

當領頭羊 國民黨徵召蔣萬安6人拚連任

選情初探／高雄三民區藍綠保守提名 留整合友軍空間

國民黨主席點名艱困選區 彰化縣長參選人魏平政出面滅火

相關新聞

基北快捷公車增班 藍綠白互槓選戰掀波

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋日前開記者提出交通政見，市府隔天宣布基北快捷公車將增班，童發文稱政見獲市府回應，引爆搶功風波，藍綠黨部及民眾黨議員參選人昨互槓。市長謝國樑澄清是立委林沛祥長期爭取的結果。童辦回應，謝國樑是否用心，市民感受最清楚。

選情初探／台南永康區6人拚連任 5陣營激戰

台南市議員第七選區永康區應選七席，目前「十搶七」，國民黨高額提名四人拚擴張席次，民進黨則提名現任三人，另外，現任無盟、台聯的席次也要角逐連任，還有台灣民眾黨推新人搶進，選情激烈。

選戰升溫 彰化福興三腳督 苗栗竹南異軍起

彰化縣福興鄉長選舉在民進黨原提名人選因病退選後，縣黨部歷經數月徵詢，昨徵召行政院顧問黃椿𩃀出戰，將與國民黨提名的縣議員黃俊源、宣布以無黨籍參選的前鄉長陳文福形成三方競逐；苗栗縣時代力量議員葉忠倫昨也開記者會，宣布以無黨籍身分投入竹南鎮長選舉，盼憑藉地方經驗及工程專業，爭取跨黨派支持，牽動地方政治版圖。

選情初探／蘆竹6搶4 藍求穩 泛綠分票成變數

桃園市蘆竹區（第四選區）市議員應選四席，目前至少六人參戰。國民黨現任議員張桂綿、錢龍爭取連任；民進黨初選廝殺後由現任議員許清順、新人胡家智出線，但另有二名具綠營背景的無黨籍前、現任議員投入，泛綠票源如何分配，成為選情最大變數。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。