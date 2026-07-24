選戰升溫 彰化福興三腳督 苗栗竹南異軍起

彰化縣福興鄉長選舉在民進黨原提名人選因病退選後，縣黨部歷經數月徵詢，昨徵召行政院顧問黃椿𩃀出戰，將與國民黨提名的縣議員黃俊源、宣布以無黨籍參選的前鄉長陳文福形成三方競逐；苗栗縣時代力量議員葉忠倫昨也開記者會，宣布以無黨籍身分投入竹南鎮長選舉，盼憑藉地方經驗及工程專業，爭取跨黨派支持，牽動地方政治版圖。

竹南鎮長選舉方面，葉忠倫宣布以「無黨籍」參選，盼跨越政黨、世代與新舊居民界線，爭取最大公約數支持。他表示，竹南正處人口成長、科技產業轉型期，面對交通壅塞、公共建設不足等問題，決定從議會監督者轉為第一線執行者，提出交通智慧、教育托育、城市生活、經濟共榮及效能政府等「五大升級行動」。

民進黨苗栗縣黨部表示，對竹南鎮長選舉保持開放，並未推出人選，葉忠倫以無黨籍參選，未來是否合作需看黨中央態度；國民黨苗栗縣黨部則指出，未推人選，無黨籍參選人何秀綿獲縣長鍾東錦相挺，黨部未來將全力支持她。

彰化福興鄉部分，民進黨原由鄉代表黃厚綿與福興鄉公所祕書陳巧芬完成黨內登記，經民調由黃厚綿出線，但黃厚綿今年四月因腦部出血宣布退選，陳巧芬也未接下徵召，黨部布局一度空窗。縣黨部持續徵詢地方意見後，於廿二日召開臨時執委會通過徵召黃椿𩃀，廿三日完成程序，黨部表示黃椿𩃀兼具行政歷練、地方服務經驗與清廉形象。

黃椿𩃀過去長期擔任民進黨幕僚，現從事養鰻產業，他表示將以謙卑務實態度投入選戰。

民進黨彰化縣黨部主委謝翠屏表示，黨部將全力輔選。

國民黨方面最終由黃俊源獲提名，另一角逐者陳文福則轉以無黨籍參選到底，形成藍、綠、無黨籍三方競逐局面。