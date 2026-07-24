選情初探／台南永康區6人拚連任 5陣營激戰

台南市議員第七選區永康區應選七席，目前「十搶七」，國民黨高額提名四人拚擴張席次，民進黨則提名現任三人，另外，現任無盟、台聯的席次也要角逐連任，還有台灣民眾黨推新人搶進，選情激烈。

第七選區現任民進黨陳秋萍、黄肇輝、朱正軒，國民黨林燕祝，無黨籍李鎮國，無黨團結聯盟林冠維，台灣團結聯盟楊中成，除李鎮國，全爭取連任。

熟知地方政情人士認為，藍營基本盤兩席，這次提名四席，能否搶到其他中間選票或反而瓜分黨內票源，尚不得知。加上第三勢力與無黨籍競爭，政治版圖有待後續觀察。

國民黨提名的現任林燕祝，以質詢力強、地方服務著稱，連兩屆獲選區最高票；新人李秉倫父親是原國民黨議員李鎮國，因議長選舉爭議遭開除黨籍，希望承接父親原有票源；新人卞宗康曾以原名「伍宗康」三度參選台南山地原住民市議員；新人周宏昌家族在大新營選區人脈廣，曾代表國民黨參選本屆立委，已提前投入經營新選區。

民進黨提名三席現任，陳秋萍歷任多屆台南縣、市議員，深耕地方多年；朱正軒、黄肇輝是本屆新科議員，朱曾任新潮流立委林宜瑾助理多年、黄當過立委郭國文助理，兩人堪稱賴清德總統在地子弟兵。

現任無黨團結聯盟市議員林冠維，父親是前市議員林阳乙，本屆初試啼聲即奪第二高票；現任台灣團結聯盟市議員楊中成，與地方廟宇及社團連結極深。

民眾黨本屆總統大選的候選人組合，在永康區奪百分之廿六點一四得票率，幾乎逼平國民黨候選人票，提名的新人林乃立欲搶攻開拓年輕及中間選票。