汐止市場掃街人氣旺 蘇巧慧：全面改善汐止與北海岸塞車問題

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天由市議員張錦豪、議員參選人蔡美華到汐止橫科市場掃街，不少民眾主動上前加油打氣、要求自拍。蘇巧慧說，未來她將持續加速推動捷運汐止東湖線、國道3號南港交流道增設南出匝道，及台62線延伸至萬里、金山，盼能全面改善汐止與北海岸的塞車問題。

蘇巧慧團隊已是第二輪到汐止市場掃街，有汐止鄉親說，「自己已經在地方看過蘇巧慧好多次」，支持者大喊「凍蒜」。蘇巧慧也對汐止提出願景，她表示，未來她會和張錦豪、蔡美華一起繼續努力，除了加速推動白匏湖社宅暨運動園區計畫、汐止全區使用翡翠水，也要結合汐止的電子零組件與精密機械技術，與南港的生醫研發量能，提升汐止產業發展。

蘇巧慧指出，過去中央與地方攜手推動國道1號汐止交流道增設南入匝道，不僅大幅縮短居民通勤時間，也紓解車流。蘇巧慧強調，未來她將持續加速推動捷運汐止東湖線、國道3號南港交流道增設南出匝道，及台62線延伸至萬里、金山，盼能全面改善汐止與北海岸的塞車問題。

蘇巧慧提到，她每一天都和新北隊議員及議員候選人勤走基層，像是今天來到的汐止、金山、萬里選區，就有經驗豐富的張錦豪議員，能帶領新人蔡美華，盼兩人能一起在議會服務，讓汐金萬地區愈來愈好。