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鄭麗文點竹縣「危險但審慎樂觀」 徐欣瑩：地方持續整合謹慎應戰

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
徐欣瑩表示，這段時間以最大的誠意和善意積極在整合地方，今天她在竹縣黨部舉辦反毒油記者會，不分藍白，許多地方人士都有志一同地站出來，就是持續整合的證明。記者郭政芬／攝影
徐欣瑩表示，這段時間以最大的誠意和善意積極在整合地方，今天她在竹縣黨部舉辦反毒油記者會，不分藍白，許多地方人士都有志一同地站出來，就是持續整合的證明。記者郭政芬／攝影

國民黨2026年縣市長選舉提名底定。國民黨主席鄭麗文今受訪時盤點，嘉義市、彰化縣明顯艱困，新竹縣和宜蘭縣則是危險但審慎樂觀。國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩回應，這段時間以最大的誠意和善意積極在整合地方，她今早在黨部舉辦反毒油記者會，不分藍白，許多地方人士都有志一同地站出來，就是持續整合的證明。

2026九合一選舉

鄭麗文今接受「千秋萬事」廣播專訪點名新竹縣與宜蘭縣是外界認為選情比較有狀況的，竹北市長的提名將牽動新竹縣長選舉，國民黨會特別小心，也很願意與民眾黨共同溝通協調，希望藍白團結，務必以勝選作為第一考量。她也感謝新竹縣長楊文科、議長張鎮榮、前縣長邱鏡淳等，竹縣整合是相當順利在逐步推動，整體選情審慎樂觀。

徐欣瑩回應，鄭麗文主席的提醒是對的，一個拿毒油餵食人民的民進黨、一個資源豐沛的在地家族，我們當然要戒慎恐懼，每一個縣市都必須謹慎應戰。

徐欣瑩表示，這段時間以最大的誠意和善意積極在整合地方，13鄉鎮市跑透透，一遍又一遍。今天她在竹縣黨部舉辦反毒油記者會，不分藍白，許多地方人士都有志一同地站出來，就是持續整合的證明，希望能凝聚在野戰力、延續楊文科縣長治理成果，讓新竹縣邁向下一個黃金十年。

鄭麗文 徐欣瑩 彰化縣 2026九合一選舉 新竹縣選舉

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