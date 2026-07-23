聽新聞
0:00 / 0:00
高雄最新民調出爐 粉專分析直呼「賴瑞隆慘了」：有種爛是自己人也覺得爛
2026九合一選舉將在11月28日投票，各黨推派的參選人早早就開始勤跑基層打選戰。根據「震傳媒」今日公布民調，39.6%的受訪者支持民進黨高雄市長參選人賴瑞隆，國民黨參選人柯志恩則有31.6%的受訪者支持，雙方差距8個百分點。粉專「政客爽」翻出過往民調數據，直呼「賴瑞隆慘了」，嘆道「有一種爛，是自己人也覺得爛。」
2026九合一選舉
根據「震傳媒」公布的民調數據，39.6%受訪者支持賴瑞隆、31.6%受訪者支持柯志恩，另有28.8%的受訪者表示無意見。另外，79.6%的民進黨支持者表示支持賴瑞隆，90.6%國民黨支持者力挺柯志恩；中間選民卻出現反轉，24.3%受訪者支持柯志恩，僅12.2%受訪者支持賴瑞隆，另有63.5%受訪者表示無意見。
針對「震傳媒」最新民調，臉書粉專「政客爽」指出，即使是立場親綠的山水民調，1月時賴瑞隆領先柯志恩24個百分點，5月時剩下領先16個百分點，如今7月更僅領先8個百分點，直言「賴瑞隆民調一路血崩」。
此外，相較國民黨90.6%支持者力挺柯志恩，民進黨僅79.6%的支持者願意支持賴瑞隆，藍綠雙方的凝聚力已有差異。而粉專進一步指出，「震傳媒」同時公布高雄市長陳其邁的施政滿意度高達78.5%，但同時滿意陳其邁又願意支持賴瑞隆僅49.3%，粉專直言「有一種爛，是自己人也覺得爛」，更點出賴瑞隆的危機，是在民進黨勢力如此強大的高雄卻將選戰打得如此跌跌撞撞。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。