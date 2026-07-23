高雄最新民調出爐 粉專分析直呼「賴瑞隆慘了」：有種爛是自己人也覺得爛

2026九合一選舉將在11月28日投票，各黨推派的參選人早早就開始勤跑基層打選戰。根據「震傳媒」今日公布民調，39.6%的受訪者支持民進黨高雄市長參選人賴瑞隆，國民黨參選人柯志恩則有31.6%的受訪者支持，雙方差距8個百分點。粉專「政客爽」翻出過往民調數據，直呼「賴瑞隆慘了」，嘆道「有一種爛，是自己人也覺得爛。」

根據「震傳媒」公布的民調數據，39.6%受訪者支持賴瑞隆、31.6%受訪者支持柯志恩，另有28.8%的受訪者表示無意見。另外，79.6%的民進黨支持者表示支持賴瑞隆，90.6%國民黨支持者力挺柯志恩；中間選民卻出現反轉，24.3%受訪者支持柯志恩，僅12.2%受訪者支持賴瑞隆，另有63.5%受訪者表示無意見。

針對「震傳媒」最新民調，臉書粉專「政客爽」指出，即使是立場親綠的山水民調，1月時賴瑞隆領先柯志恩24個百分點，5月時剩下領先16個百分點，如今7月更僅領先8個百分點，直言「賴瑞隆民調一路血崩」。

此外，相較國民黨90.6%支持者力挺柯志恩，民進黨僅79.6%的支持者願意支持賴瑞隆，藍綠雙方的凝聚力已有差異。而粉專進一步指出，「震傳媒」同時公布高雄市長陳其邁的施政滿意度高達78.5%，但同時滿意陳其邁又願意支持賴瑞隆僅49.3%，粉專直言「有一種爛，是自己人也覺得爛」，更點出賴瑞隆的危機，是在民進黨勢力如此強大的高雄卻將選戰打得如此跌跌撞撞。