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高雄最新民調出爐 粉專分析直呼「賴瑞隆慘了」：有種爛是自己人也覺得爛

聯合新聞網／ 綜合報導
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆。記者劉學聖／攝影
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆。記者劉學聖／攝影

2026九合一選舉將在11月28日投票，各黨推派的參選人早早就開始勤跑基層打選戰。根據「震傳媒」今日公布民調，39.6%的受訪者支持民進黨高雄市長參選人賴瑞隆國民黨參選人柯志恩則有31.6%的受訪者支持，雙方差距8個百分點。粉專「政客爽」翻出過往民調數據，直呼「賴瑞隆慘了」，嘆道「有一種爛，是自己人也覺得爛。」

2026九合一選舉

根據「震傳媒」公布的民調數據，39.6%受訪者支持賴瑞隆、31.6%受訪者支持柯志恩，另有28.8%的受訪者表示無意見。另外，79.6%的民進黨支持者表示支持賴瑞隆，90.6%國民黨支持者力挺柯志恩；中間選民卻出現反轉，24.3%受訪者支持柯志恩，僅12.2%受訪者支持賴瑞隆，另有63.5%受訪者表示無意見。

針對「震傳媒」最新民調，臉書粉專「政客爽」指出，即使是立場親綠的山水民調，1月時賴瑞隆領先柯志恩24個百分點，5月時剩下領先16個百分點，如今7月更僅領先8個百分點，直言「賴瑞隆民調一路血崩」。

此外，相較國民黨90.6%支持者力挺柯志恩，民進黨僅79.6%的支持者願意支持賴瑞隆，藍綠雙方的凝聚力已有差異。而粉專進一步指出，「震傳媒」同時公布高雄市長陳其邁的施政滿意度高達78.5%，但同時滿意陳其邁又願意支持賴瑞隆僅49.3%，粉專直言「有一種爛，是自己人也覺得爛」，更點出賴瑞隆的危機，是在民進黨勢力如此強大的高雄卻將選戰打得如此跌跌撞撞。

2026九合一選舉 高雄市選舉 賴瑞隆 柯志恩 民調 國民黨 民進黨

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