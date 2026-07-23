陳素月赴市場聯合拜票 展現團結決心盼獲支持

民進黨彰化縣長參選人陳素月今天與彰化市長參選人黃柏瑜等人，前往彰化市民生三民市場掃街。陳素月表示，聯合拜票展現團結決心，更要向民眾證明團隊有能力為地方打拚。

陳素月今天前往市場掃街，黃柏瑜及6名黨籍議員參選人、9名市民代表參選人總動員，民進黨立委黃秀芳也陪同拜票，許多支持者主動上前握手，熱情替參選人加油打氣。

陳素月接受媒體訪問指出，這次結合各參選人聯合拜票，除展現民進黨團結一致決心，更要向民眾證明團隊有能力為地方打拚，希望爭取選民支持。

陳素月團隊表示，掃街首站前往民生三民市場，從彰化市核心地區最大菜市場出發，起手式志在必得。

黃秀芳指出，民進黨在彰化市執政打下良好基礎，未來陳素月、黃柏瑜若能當選，相互配合施政，相信能讓彰化更進步。