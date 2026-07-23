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李四川承諾興建國際級滑板場館 讓選手告別橋下練習困境打造追夢基地

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
李四川與有滑板教父之稱的「Sky」王天麟合影。記者黃子騰／攝影
李四川與有滑板教父之稱的「Sky」王天麟合影。記者黃子騰／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今天前往五股PoolPool滑板俱樂部，與有滑板教父之稱的「Sky」王天麟深入交流。李四川承諾未來將成立一座符合國際競賽標準的專業滑板場館，讓新北滑板選手告別「只能在橋下練習」的困境，接軌國際賽事、躍上世界舞台。

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李四川在王天麟細心引導下穿上護具，從基礎站姿與重心平衡練習開始，踏上板面認真嘗試，親身體驗滑板運動的魅力。新北市議員戴湘儀、陳明義及議員參選人蔡佩呈、鄭丞宏也一同出席，展現挺青年運動與街頭文化的決心。

李四川說20多年前在台北市政府服務時，曾參與推動內湖污水處理廠上方的極限運動場，王天麟立即表示小時候就常去該處練習滑板，感謝李四川當年催生如此優質的場地。

王天麟表示，日前與新北市府共同舉辦新北滑板潮流嘉年華，首度封閉市府旁新站路，讓民眾體驗封街街滑，但警方一度以影響交通為由，拒絕滑板活動的封街申請，經協調才順利進行。李四川則分享，新北市過去舉辦歡樂耶誕城系列活動時，也曾參與協調相關封街交維，讓活動可以順利舉行，參與的大、小朋友都相當開心。王天麟也笑說彼此都是希望帶來不一樣的改變，一同努力突破現狀。

李四川指出，滑板已是奧運正式賽事項目，代表著青年敢於挑戰、追求自我突破的精神。新北市近年在市長侯友宜與市府團隊努力下，積極推廣街頭文化，當選後將接續侯市長腳步，發揮工程專長打造國際賽事級場館，營造完善、安全的舞台，成為新北滑板愛好者們的堅實後盾，讓大家安心、開心追夢。

李四川穿上護具準備學習滑板。記者黃子騰／攝影
李四川穿上護具準備學習滑板。記者黃子騰／攝影

王天麟指導李四川操作滑板。記者黃子騰／攝影
王天麟指導李四川操作滑板。記者黃子騰／攝影

李四川認真地看王天麟的指導。記者黃子騰／攝影
李四川認真地看王天麟的指導。記者黃子騰／攝影

2026九合一選舉 李四川

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