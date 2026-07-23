黃世杰出席中壢大崙政見說明會談市政 盼加速地方建設

民進黨桃園市長參選人黃世杰今日上午前往中壢區大崙崇德宮，出席桃園市議員張曉昀舉辦的「心桃園政見說明會」，與現場上百位鄉親分享市政願景。黃世杰表示，市政不能總是等到有人提出、有人反映，市府才開始動起來，未來若有機會擔任市長，會用更積極主動的態度，把市民需求放在前面。

黃世杰今日上午在大崙崇德宮董事長劉利添及董監事團隊、競總主委范振修、民進黨桃園市黨部主委張火爐、內厝里長劉綵螢、洽溪里長游家興、過嶺里長邱本源陪同下，出席張曉昀舉辦的「心桃園政見說明會」，並與支持者一一握手致意，現場氣氛熱烈。

黃世杰致詞時表示，一路走遍桃園十三區，最珍惜的就是能夠直接聽見鄉親的聲音。中壢大崙是民主聖地，過去大家都很疼惜好人才，每次來這裡都感到親切與團結。

黃世杰表示，他提出多項民生政策，包括敬老愛心卡升級，點數提高至每月1200點、年底不歸零，並擴大使用範圍至超商、超市、農漁會、特約醫院及健保藥局；同時推動補助0至12歲兒童及65歲以上長者健保費，擴增公共托育量能、增加公托名額，減輕年輕家庭負擔，打造更友善的育兒與高齡生活環境。

黃世杰指出，市政治理不能總是慢半拍。近年不少市政議題，都是地方長期反映、民進黨率先提出，市府才陸續跟進；國民黨卻動輒把責任推給中央，忽略市府本身應負的責任。好的市政府應該主動規畫、積極解決問題，走在民意前面，而不是每次都等民意推著走。

黃世杰也提到，現在是中壢發展的關鍵時刻，沒有停下來的本錢，中壢有張曉昀在地方努力，針對產業、交通、福利等議題的問政都很犀利，聽到他報告大崙休閒農業等政見，未來當選市長一定會與連任成功的張曉昀一起推動。