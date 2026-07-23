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國民黨主席點名艱困選區 彰化縣長參選人魏平政出面滅火

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
國民黨主席鄭麗文認為彰化縣是目前國民黨縣市長選舉的艱困選區，黨徵召參選人魏平政出面滅火。記者簡慧珍／攝影
國民黨主席鄭麗文認為彰化縣是目前國民黨縣市長選舉的艱困選區，黨徵召參選人魏平政出面滅火。記者簡慧珍／攝影

聯合報披露國民黨主席鄭麗文今上午接受中廣「千秋萬事」訪問時，談到彰化縣是艱困選區，國民黨提名彰化縣長參選人魏平政下午回應表示，已盡最大努力團結，相信大家都會歸隊，他如果當選縣長將守住藍天，打造彰化縣成為第七都。

2026九合一選舉

彰化縣是國民黨的縣市長選舉艱困選區，今有網友在臉書、LINE社群留言，歸因提名沒按照制度走，若當初國民黨舉辦初選，立法委員謝衣鳯可望勝出，和她的弟弟謝典霖一人競選縣長、一人競選縣議長，把彰化縣最高行政和民意的兩大機關握在一家手裡，選民必定支持大獲全勝，或由縣政府參選柯呈枋、工商策進發展協會總幹事洪榮章代表國民黨，可望與民進黨提名縣長參選人立法委員陳素月一決勝負；現今基層選前換將的聲音不斷，黨中央要負最大責任。

魏平政回應表示，黨主席鄭麗文提到彰化縣是艱困選區，代表著黨中央重視彰化縣，也代表黨中央會提出更多政治資源投入彰化縣，因為彰化是台灣最大的縣，也是國民黨籍縣長王惠美執政之下有非常優越表現的縣，他一定要守住彰化縣，現在他在團結方面已經盡了最大努力，相信大家一定都會來歸隊。

魏平政又說，他會深入基層走遍26個鄉力爭取最大支持，緊接著他會提出政見打造第七都，提升彰化縣民的生活水準，讓彰化縣民滿意，相信接下來他的表現一定會讓大家刮目相看，他承諾一定守住彰化這片藍天。

鄭麗文上午接受中廣「千秋萬事」主持人王淺秋訪問時，提到國民黨縣市長選舉兩大艱困選區，其中一個就是彰化縣，因為在（縣長參選人）提名的過程當中比較多的風波，到目前為止彰化縣選情的確還有待加強，所以國民黨在彰化也在努力的整合團結當中。

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