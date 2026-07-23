迎接高鐵延伸宜蘭 吳宗憲：拚全力推動、監督、林國漳：提做好準備

行政院今天核定總經費3521億元的「高鐵延伸宜蘭綜合規畫案」，藍綠縣長參選人都說是宜蘭發展的重要里程碑。國民黨參選人、立委吳宗憲說，將全力推動、嚴格監督，民進黨參選人林國漳說，高鐵帶來的不只是機會，也是新的考驗，期待與鄉親一起，用更長遠眼光與周全規畫，迎接高鐵新時代到來。

吳宗憲表示，高鐵延伸關乎宜蘭接下來數十年發展的里程碑，他這幾年持續追蹤、推進，在礁溪召開說明會、在立院強力質詢，上月底還邀集交通部相關單位實地考察。

他說，樂見中央正式拍板定案，行政院已跨出關鍵一步，接下來最重要的就是執行與監督，他將全力推動、嚴格監督，未來擔任縣長，也會全力推動縣府規畫的高鐵特定區都市計畫，讓高鐵延伸宜蘭順利落實，且發展紅利由全體縣民共享。

林國漳說，從雪山隧道通車到高鐵延伸定案，宜蘭離台灣主要生活圈的距離正一步步縮短，高鐵延伸是宜蘭發展歷程的重要里程碑，未來不論是青年返鄉、企業投資、產業升級、觀光發展，都因交通條件改善有更多可能。

他認為，高鐵帶來的不只是機會，也是新的考驗，作為一位希望承擔縣政責任的人，他目前最重要的工作是提前做好準備，包括規畫公共運輸接駁系統、布局產業與人才建設等，現在就要用更長遠的眼光、更周全的規畫，讓高鐵不只是經過宜蘭，而是真正帶領宜蘭走向更好的未來。

民進黨宜蘭縣議會黨團也說，高鐵延伸宜蘭是鄉親期盼已久的重大喜訊，未來黨團將全力配合林國漳率領的縣府團隊，緊密串聯中央資源，推動高鐵特定區與各項建設順利展開。