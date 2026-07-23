綠營周末借嘉市產創中心辦政策說明會 張啓楷批產創中心淪政治舞台

民進黨中央黨部啟動「台灣好生活」全台政策說明會，嘉義市場定周末25日下午2時，在嘉市產業創新研發中心舉行，內政部長劉世芳、行政院政務委員陳時中、市長參選人、立委王美惠出席，說明政府政策，市黨部將邀黨籍議員及黨員參與。活動消息公告，引發藍白共推的市長參選人張啓楷質疑批評，認為民進黨租用經濟部所屬嘉義產業創新研發中心舉辦政策說明會，涉嫌行政不中立、公器私用。

對於張啓楷質疑，王美惠服務處及民進黨嘉市黨部回應，這場政策說明會是由民進黨中央黨部統一規畫，依照一般程序向嘉義產業創新研發中心提出場地租借申請，租借程序與全台各縣市場次相同，皆依規定辦理，並無任何特權或行政介入，符合場地租借相關規範。

張啓楷表示，民進黨政府利用政府場館舉辦政黨活動，形同濫用行政資源，違反行政中立精神，欠缺基本法治觀念。他指出，依據經濟部嘉義產業創新研發中心官網公告場地使用規定，場地不得從事危害公共安全、違法不當營利、違背善良風俗，以及與教育無關的宗教、政治等活動，質疑此次政策說明會違反場地使用規範。

張啓楷批評，若經濟部同意民進黨租借場地辦政策說明會，等同為執政黨開方便之門，恐形成行政不中立及公器私用惡例，也破壞嘉義民主聖地城市形象。他要求經濟部說明，未來是否所有政黨的政治活動，都能比照辦理、申請使用產創中心場地。此外，張啓楷也將矛頭指向與會人士，批評陳時中及王美惠不參與食安集會，卻出席政策說明會，並批王美惠刪減警政署消防署預算，要與劉世芳同台，令人難以接受。