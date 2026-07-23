沈伯洋訪美抵洛杉磯參訪公共建設 談都市計畫應長遠思考

民進黨台北市長參選人沈伯洋赴美交流，台灣時間22日抵達洛杉磯市中心及加州爾灣市，了解當地推動公共建設等政策，同時也提出都市計畫發展願景，他認為，城市市政應採長期規畫思考，不能只看首長任期，更指出現任市長蔣萬安至今發生多項市政問題，卻未受到相應的檢視與究責，直言首都沒有韌性對國家發展絕非正常。

在洛杉磯市中心，沈伯洋一行沿Grand Avenue步行考察，行經洛杉磯市政廳、華特·迪士尼音樂廳、California Plaza等公共建設與文化設施，並聽取Bunker Hill地區發展歷程，導覽人員沿途以歷史照片介紹當地由住宅街區轉型為商業及文化設施聚落的過程，訪團也實地了解大型公共建設、文化場館與城市空間之間的配置。

沈伯洋表示，都市計畫往往是20、30年以上長期工程，不能只看單一任期完成了哪些事情，城市建設也不只是改變空間，更應將土地原有歷史、發展過程及公共意義整合起來，當地將一處廢棄物堆置場址轉型為公園的過程，歷經不同政黨、不同市長及不同郡政委員，仍持續推動同一項計畫。

沈伯洋也前往南加州爾灣市拜會市長Larry Agran，沈表示，居住在該出很長一段時間，當地治安良好，也擁有豐富的公園與綠地，在市政規畫上值得進一步了解與學習，爾灣重視警察專業訓練、犯罪預防及衝突降階處理，並投入相當比例的市政資源維持公共安全，更長期推動社區警政，讓員警與社區合作建立信任，也由社工協助處理非暴力事件，降低衝突升高的可能，面對多元族群組成，員警也接受文化訓練，以更妥善地回應不同居民的需求。

雙方也就大型公園及都市森林政策交換意見。爾灣市政團隊介紹，占地約1300英畝的大公園採取長期、分階段方式建設；都市森林則以30年為規畫尺度，透過選擇適合的樹種及位置，提高樹冠覆蓋率、降低熱島效應。

此外，沈伯洋一行台灣時間22日出席美西後援會成立大會，並舉行授旗儀式，吸引300名旅美台人與會並熱情歡迎，爭相合影、握手致意，更有支持者一上台便親切向沈伯洋喊道「好久不見」，沈表示，過去曾在美國生活台下很多前輩當時給予寶貴建議，自己過去承受國民黨各式各樣攻擊，除了抹黃都經歷過，但現在仍然堅持在這，未來也會努力前進。

沈伯洋也批評，首都沒有韌性對國家發展絕非正常，現任市長蔣萬安任內發生包含寶林茶室、多起兒虐，且面臨鼠患、建物老化、人與人之間的連結斷裂，但蔣萬安仍憑藉良好的形象，並未受到相應的檢視與究責。

民進黨台北市長參選人沈伯洋赴美交流，台灣時間22日抵達洛杉磯市中心及加州爾灣市，了解當地推動公共建設等政策，同時也提出都市計畫發展願景，他認為，城市市政應採長期規畫思考，不能只看首長任期。圖／沈伯洋競選辦公室提供