蘇巧慧肯定地方中央合作護食安 李四川邀上凱道

新北市獲報連淨苦茶油疑苯駢芘超標，啟動下架回收。民進黨新北市長參選人蘇巧慧今指，食安維護應像這樣地方中央通力合作。國民黨新北市長參選人李四川則邀蘇巧慧與父親25日上凱道表達立場。

蘇巧慧今天上午前往汐止橫科市場掃街時，針對苦茶油案表示，大家可以看到，一出現業者不法狀況，新北市就立即勒令下架，維護食品安全就應該像這樣，地方政府積極、主動查驗；中央負責法規制定，同時檢調要負責嚴格查辦違法業者。

蘇巧慧重申，針對食品安全，從地方稽查到中央制定法規、檢調追查，方方面面都要動起來，每個部門通力合作才能真正守護國人健康安全。

國民黨新北市長參選人李四川今天參訪PoolPool滑板俱樂部時受訪指出，他絕對贊成地方跟中央一起合作，蘇巧慧父親蘇貞昌在當行政院長時曾說「有政府，請放心」；2014年他擔任行政院秘書長時也被蘇貞昌罵過「政府給人家吃混油就是混蛋」。

李四川說，如今接連爆出問題油品案，卻未見父女兩人講一句話，蘇巧慧身為立委也從未要求中央釐清問題油品來源，是原料還是製程有問題？他邀請蘇巧慧、蘇貞昌7月25日一起上凱道表達立場，確保新北市民的食品安全。