快訊

大熊受困電線桿頂！專家因這原因不敢打鎮定劑 最終下場曝光

酒後口角釀命案！南投埔里農路血案2移工倒下 兩嫌犯國姓鄉落網

「有小朋友沒坐好！」華航機長回報塔台拒降落 網讚：有職業道德

聽新聞
0:00 / 0:00

蘇巧慧肯定地方中央合作護食安 李四川邀上凱道

中央社／ 新北23日電

新北市獲報連淨苦茶油疑苯駢芘超標，啟動下架回收。民進黨新北市長參選人蘇巧慧今指，食安維護應像這樣地方中央通力合作。國民黨新北市長參選人李四川則邀蘇巧慧與父親25日上凱道表達立場。

2026九合一選舉

蘇巧慧今天上午前往汐止橫科市場掃街時，針對苦茶油案表示，大家可以看到，一出現業者不法狀況，新北市就立即勒令下架，維護食品安全就應該像這樣，地方政府積極、主動查驗；中央負責法規制定，同時檢調要負責嚴格查辦違法業者。

蘇巧慧重申，針對食品安全，從地方稽查到中央制定法規、檢調追查，方方面面都要動起來，每個部門通力合作才能真正守護國人健康安全。

國民黨新北市長參選人李四川今天參訪PoolPool滑板俱樂部時受訪指出，他絕對贊成地方跟中央一起合作，蘇巧慧父親蘇貞昌在當行政院長時曾說「有政府，請放心」；2014年他擔任行政院秘書長時也被蘇貞昌罵過「政府給人家吃混油就是混蛋」。

李四川說，如今接連爆出問題油品案，卻未見父女兩人講一句話，蘇巧慧身為立委也從未要求中央釐清問題油品來源，是原料還是製程有問題？他邀請蘇巧慧、蘇貞昌7月25日一起上凱道表達立場，確保新北市民的食品安全。

2026九合一選舉 新北市選舉 蘇巧慧 李四川

延伸閱讀

影／酸蘇巧慧所有建設都是用嘴巴講 李四川：我40年用雙手做

監院重查鄭南榕案、侯友宜未到院 蘇巧慧：未看報告無法評論

蘇巧慧陣營控購屋款來源不明 李四川競辦還原時間打臉不排除提告

致癌油案延燒！民進黨中執會賴清德請吃油炸肉圓 再喊中央地方合作

相關新聞

綠營周末借嘉市產創中心辦政策說明會 張啓楷批產創中心淪政治舞台

民進黨中央黨部啟動「台灣好生活」全台政策說明會，嘉義市場定周末25日下午2時，在嘉市產業創新研發中心舉行，內政部長劉世芳、行政院政務委員陳時中、市長參選人、立委王美惠出席，說明政府政策，市黨部將邀黨籍議員及黨員參與。活動消息公告，引發藍白共推的市長參選人張啓楷質疑批評，認為民進黨租用經濟部所屬嘉義產業創新研發中心舉辦政策說明會，涉嫌行政不中立、公器私用。

沈伯洋訪美抵洛杉磯參訪公共建設 談都市計畫應長遠思考

民進黨台北市長參選人沈伯洋赴美交流，台灣時間22日抵達洛杉磯市中心及加州爾灣市，了解當地推動公共建設等政策，同時也提出都市計畫發展願景，他認為，城市市政應採長期規畫思考，不能只看首長任期，更指出現任市長蔣萬安至今發生多項市政問題，卻未受到相應的檢視與究責，直言首都沒有韌性對國家發展絕非正常。

徐欣瑩反毒油三訴求 喊話邀鄭朝方後天上凱道護食安

國民黨提名的新竹縣長參選人、立委徐欣瑩今天舉行「新竹人反毒油 護人民 顧民生」記者會，提出「要真相、要負責、要安全」三點訴求，並強調食安不分黨派，邀請民進黨竹北市長鄭朝方725一起上凱道、站出來、護食安。

鄭麗文談藍營縣市長選情 嘉義市、彰化縣並列艱困選區

國民黨主席鄭麗文今接受中廣「千秋萬事」訪問時談到選情，指出嘉義市和彰化縣是艱困選區，另外，比較有狀況的選區是新竹縣和宜蘭縣，新竹縣已快速整合，宜蘭縣面對民進黨要「收回去」的壓力較大，國民黨都必須全力以赴。

基隆市長、議員參選人藍綠白大亂鬥 基北快捷公車增班爆搶功風波

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋前天開記者提出交通政見，基隆市府昨宣布2088C路線將增開班次，童子瑋發文說他的政見獲得市府回應。該事件引爆搶功風波，今天藍綠黨部都出面，還有民眾黨議員參選人都互槓。市長謝國樑澄清和童記者會沒有任何關係，是立委林沛祥長期爭取。童辦回應，謝國樑有沒有用心，相信市民感受最清楚。

邱臣遠喊攻下竹北市 徐欣瑩籲藍白團結：不要被見縫插針

迎戰2026地方選舉，民眾黨新竹黨部昨晚在竹北舉辦誓師大會，代表參選竹北市長的新竹黨部主委邱臣遠信心喊話「要在竹北市獲得勝利」。面對藍白合在竹北市長的議題，身為竹縣藍白的母雞、國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩今天回應，要緊密的團結合作，不要被見縫插針。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。