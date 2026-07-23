徐欣瑩反毒油三訴求 喊話邀鄭朝方後天上凱道護食安

國民黨提名的新竹縣長參選人、立委徐欣瑩今天舉行「新竹人反毒油 護人民 顧民生」記者會，提出「要真相、要負責、要安全」三點訴求，並強調食安不分黨派，邀請民進黨竹北市長鄭朝方725一起上凱道、站出來、護食安。

今天記者會有多位議員、鄉鎮長與民代等出席，徐欣瑩批評，毒油風暴已延燒3周，中央至今仍未交代真相，含致癌物的劣質油品若流入市場，受害最深的將是長輩共餐及學校營養午餐的孩童。她表示，過去國民黨執政時發生食安事件，官員和廠商該究責及懲處都有做。

徐欣瑩指出，如今民進黨卻以「蓋牌」封鎖源頭資訊、拿地方公務員當擋箭牌、對提出問題的人打出「抹黑牌」，甚至對民眾說出「又不是我逼你吃」，令人無法接受。民進黨處理食安事件態度傲慢，已嚴重傷害人民對政府的信任。

徐欣瑩強調，食安無分黨派，725上凱道是為了台灣食安問題，向政府大聲疾呼要真相、要究責、要安全，因此號召竹縣議員、鄉鎮長和市民代表不分黨派、一起站出來守護人民健康，也邀請竹北市長鄭朝方，為了食安一起站出來。

國民黨竹北市長參選人、議員吳旭智表示，新竹縣府已清查400多家上游廠商，但問題批號仍陸續出現，質疑中央以「擠牙膏」方式公布資訊，無法保障食安，呼籲提出更完整的源頭管理與配套措施，才能讓民眾安心。

民眾黨議員林碩彥則批評，中央甚至喊出「不要吃雞排」，但食用油攸關學校營養午餐、科學園區及企業團膳，恐演變成「國安危機」，要求全面檢視原物料、源頭管理及供應鏈。

新豐鄉長徐煒傑表示，食安攸關民眾健康，呼籲業者勿只顧營利，政府也應不分黨派，透過修法強化食品製造與販售管理。竹北市代會副主席葉信輝則指出，毒油事件爆發至今，民眾仍不清楚食用標準，甚至有機苦茶油也受影響，要求政府從制度與法規面強化把關，還給民眾食安真相。

今天記者會有多位議員、鄉鎮長與民代等出席，要求政府從制度與法規面強化把關，還給民眾食安真相。記者郭政芬／攝影