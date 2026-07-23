快訊

今大暑！命理師示警未來16天「全球仍混亂」勿衝動 開運法一次看

碧潭溺殺2女兒…陸配哭訴婆媳爭吵「洗衣不能開空調」 二審仍判16年半

九合一風雲／北市港湖11搶9 淹水重創蔣萬安母雞威力？

聽新聞
0:00 / 0:00

鄭麗文談藍營縣市長選情 嘉義市、彰化縣並列艱困選區

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
國民黨主席鄭麗文提到彰化縣是艱困選區之一，在提名（律師魏平政，見圖）過程中有風波，國民黨努力整合中。記者簡慧珍／攝影
國民黨主席鄭麗文提到彰化縣是艱困選區之一，在提名（律師魏平政，見圖）過程中有風波，國民黨努力整合中。記者簡慧珍／攝影

國民黨主席鄭麗文今接受中廣「千秋萬事」訪問時談到選情，指出嘉義市和彰化縣是艱困選區，另外，比較有狀況的選區是新竹縣和宜蘭縣，新竹縣已快速整合，宜蘭縣面對民進黨要「收回去」的壓力較大，國民黨都必須全力以赴。

2026九合一選舉

鄭麗文接受「千秋萬事」主持人王淺秋訪問，談星期五（25日）上凱道抗議民進黨政府對毒油事件的處理有重大疏失，又談到目前國民黨的縣市長選舉。鄭麗文說，除了民進黨傳統長期執政的高雄、屏東等縣市，嘉義市其實是一個綠大與藍的地方，因為黃敏惠市長個人的特殊能量，有東方不敗的政績，但是要交交棒給新的候選人就會比較危險，所以嘉義市被認為一個比較艱困的選區，但國民黨還是全力以赴。

鄭麗文又說，還有一個艱困難選就是彰化縣，因為在（縣長參選人）提名的過程當中比較多的風波，到目前為止彰化縣選情的確還有待加強，所以國民黨在彰化也在努力的整合團結當中。

鄭麗文表示，接下來大家認為選情比較有狀況的就是新竹縣跟宜蘭縣，她說過竹北市長提名最後由誰來選會牽動新竹縣長選情，所以國民黨特別的小心翼翼，大家可以看到民進黨是找在地的，所以才會拗到最後還是由鄭朝方出來選，因為如果不是鄭朝方，民進黨會覺得等於保送國民黨的候選人，鄭朝方出來選而一切選情就有重大變化，國民黨不敢掉以輕心。

鄭麗文說，到目前為止因為在初選的過程當中相當熱鬧，所以大家會覺得新竹縣國民黨有重大的整合的困難，她我非常感謝我們新竹縣的國民黨同志，很感謝楊文科縣長，還有老縣長邱鏡淳等這些在新竹縣的大老，也很感謝議長，在初選過後之後就其實很快速的整合團結，她非常感謝縣長還出任了地方黨部的主委，因為竹北選舉是「牽一髮動全身」，國民黨的新竹縣整合逐步推動當中雖不敢說百分之百完成，但她認為是起碼相當順利的在推進，新竹縣整體選情還是相當樂觀。

鄭麗文認為宜蘭縣選情困難是民進黨在地方一直不斷的放話、見縫插針，就好像王淺秋說的民進黨每天都造謠抹黑她一樣，宜蘭也是一樣，民進黨在國民黨內見縫插針一樣，一直見縫插針，鄭麗文表示，即便縣議長都公開出來很清楚的表態支持吳宗憲，地方上還是一直不斷的有人在放話。

鄭麗文說，宜蘭也是一個傳統上綠大於藍的地方，是新潮流的地盤，所以這次賴清德是直接找他欽點的代理人來參選，因為民進黨想把宜蘭收回去，當然國民黨在宜蘭的壓力會比較大，可是國民黨縣長參選人吳宗憲非常努力、全力以赴，曬得鼻頭都脫皮了，所以在宜蘭雖然也是一個挑戰比較大，但是國民黨審慎樂觀。

鄭麗文 藍營 彰化縣 2026九合一選舉 基隆

延伸閱讀

2026年大選點名4艱困選區 鄭麗文：沒有一個選區會放棄

讚昔日戰友最優秀 鄭麗文：曾和蔣萬安街頭、立院「每天睡一起」

當領頭羊 國民黨徵召蔣萬安6人拚連任

國民黨中常會通過 提名蔣萬安、張善政等6縣市長競選連任

相關新聞

鄭麗文談藍營縣市長選情 嘉義市、彰化縣並列艱困選區

國民黨主席鄭麗文今接受中廣「千秋萬事」訪問時談到選情，指出嘉義市和彰化縣是艱困選區，另外，比較有狀況的選區是新竹縣和宜蘭縣，新竹縣已快速整合，宜蘭縣面對民進黨要「收回去」的壓力較大，國民黨都必須全力以赴。

基隆市長、議員參選人藍綠白大亂鬥 基北快捷公車增班爆搶功風波

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋前天開記者提出交通政見，基隆市府昨宣布2088C路線將增開班次，童子瑋發文說他的政見獲得市府回應。該事件引爆搶功風波，今天藍綠黨部都出面，還有民眾黨議員參選人都互槓。市長謝國樑澄清和童記者會沒有任何關係，是立委林沛祥長期爭取。童辦回應，謝國樑有沒有用心，相信市民感受最清楚。

邱臣遠喊攻下竹北市 徐欣瑩籲藍白團結：不要被見縫插針

迎戰2026地方選舉，民眾黨新竹黨部昨晚在竹北舉辦誓師大會，代表參選竹北市長的新竹黨部主委邱臣遠信心喊話「要在竹北市獲得勝利」。面對藍白合在竹北市長的議題，身為竹縣藍白的母雞、國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩今天回應，要緊密的團結合作，不要被見縫插針。

影／酸蘇巧慧所有建設都是用嘴巴講 李四川：我40年用雙手做

國民黨新北市長參選人李四川今天上午參訪滑板俱樂部前受訪，針對新北市長侯友宜宣布新北大巨蛋將落腳樹林區表示，尊重侯友宜及專家的評估，並酸民進黨對手蘇巧慧「所有建設都是用嘴巴講」，強調自己「40年都是用雙手做」，若由他接手，一定能讓新北大巨蛋如期如質完工。

影／謝國樑下周啟動選戰模式 喊話對手「要有風度格調、理性客觀」

國民黨中央昨天正式提名基隆市長謝國樑參選連任，謝國樑今天出席基隆市政府「新住民事務委員會」會議前受訪表示，下周起啟動選舉模式，會在市政工作時間之外向更多的市民請益，希望能再投他一票。謝向對手喊話「真正有風度、有格調的候選人，不會一天到晚動不動就說別人抄襲，呼籲對手要更理性客觀看待雙方的政策，他提他的，我們做我們的。」

2026年大選點名4艱困選區 鄭麗文：沒有一個選區會放棄

國民黨2026年縣市長選舉提名底定。國民黨主席鄭麗文今受訪時盤點，有4縣市是艱困選區，其中嘉義市、彰化縣明顯艱困，新竹縣和宜蘭縣則是危險但審慎樂觀。她強調，沒有任何一個選區會放棄，將全力以赴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。