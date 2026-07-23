鄭麗文談藍營縣市長選情 嘉義市、彰化縣並列艱困選區

國民黨主席鄭麗文今接受中廣「千秋萬事」訪問時談到選情，指出嘉義市和彰化縣是艱困選區，另外，比較有狀況的選區是新竹縣和宜蘭縣，新竹縣已快速整合，宜蘭縣面對民進黨要「收回去」的壓力較大，國民黨都必須全力以赴。

鄭麗文接受「千秋萬事」主持人王淺秋訪問，談星期五（25日）上凱道抗議民進黨政府對毒油事件的處理有重大疏失，又談到目前國民黨的縣市長選舉。鄭麗文說，除了民進黨傳統長期執政的高雄、屏東等縣市，嘉義市其實是一個綠大與藍的地方，因為黃敏惠市長個人的特殊能量，有東方不敗的政績，但是要交交棒給新的候選人就會比較危險，所以嘉義市被認為一個比較艱困的選區，但國民黨還是全力以赴。

鄭麗文又說，還有一個艱困難選就是彰化縣，因為在（縣長參選人）提名的過程當中比較多的風波，到目前為止彰化縣選情的確還有待加強，所以國民黨在彰化也在努力的整合團結當中。

鄭麗文表示，接下來大家認為選情比較有狀況的就是新竹縣跟宜蘭縣，她說過竹北市長提名最後由誰來選會牽動新竹縣長選情，所以國民黨特別的小心翼翼，大家可以看到民進黨是找在地的，所以才會拗到最後還是由鄭朝方出來選，因為如果不是鄭朝方，民進黨會覺得等於保送國民黨的候選人，鄭朝方出來選而一切選情就有重大變化，國民黨不敢掉以輕心。

鄭麗文說，到目前為止因為在初選的過程當中相當熱鬧，所以大家會覺得新竹縣國民黨有重大的整合的困難，她我非常感謝我們新竹縣的國民黨同志，很感謝楊文科縣長，還有老縣長邱鏡淳等這些在新竹縣的大老，也很感謝議長，在初選過後之後就其實很快速的整合團結，她非常感謝縣長還出任了地方黨部的主委，因為竹北選舉是「牽一髮動全身」，國民黨的新竹縣整合逐步推動當中雖不敢說百分之百完成，但她認為是起碼相當順利的在推進，新竹縣整體選情還是相當樂觀。

鄭麗文認為宜蘭縣選情困難是民進黨在地方一直不斷的放話、見縫插針，就好像王淺秋說的民進黨每天都造謠抹黑她一樣，宜蘭也是一樣，民進黨在國民黨內見縫插針一樣，一直見縫插針，鄭麗文表示，即便縣議長都公開出來很清楚的表態支持吳宗憲，地方上還是一直不斷的有人在放話。

鄭麗文說，宜蘭也是一個傳統上綠大於藍的地方，是新潮流的地盤，所以這次賴清德是直接找他欽點的代理人來參選，因為民進黨想把宜蘭收回去，當然國民黨在宜蘭的壓力會比較大，可是國民黨縣長參選人吳宗憲非常努力、全力以赴，曬得鼻頭都脫皮了，所以在宜蘭雖然也是一個挑戰比較大，但是國民黨審慎樂觀。