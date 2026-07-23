基隆市長、議員參選人藍綠白大亂鬥 基北快捷公車增班爆搶功風波

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋前天開記者提出交通政見，基隆市府昨宣布2088C路線將增開班次，童子瑋發文說他的政見獲得市府回應。該事件引爆搶功風波，今天藍綠黨部都出面，還有民眾黨議員參選人都互槓。市長謝國樑澄清和童記者會沒有任何關係，是立委林沛祥長期爭取。童辦回應，謝國樑有沒有用心，相信市民感受最清楚。

國民黨基隆市黨部發言人林祐德表示，童子瑋前天上午才召開記者會，隔天市府依既定規畫宣布2088C增開班次，立刻被包裝成是童議長的爭取成果，令人不禁質疑：「難道童議長有心想事成的魔法？」

林祐德指出，如果開一場記者會就能讓政策隔天實現，那是不是基隆捷運、台鐵誤點等重大交通問題，只要童議長每天開記者會就能立即解決？這種利用資訊時間差營造政績的操作，不是認真問政，而是典型的政治表演，更是「魔術政見」。

民眾黨基隆市議員參選人黃申棟、林廷翰今開記者會，公布爭取2088C增班完整時序，直言相關成果是立法委員林沛祥辦公室與基隆市政府長期協調、公路局核定後才得以實現，痛批童子瑋又把別人的努力當成自己的政績，「收割搶第一，做事卻看不到」。

童子瑋進步基隆辦公室發言人游本明表示，國道通勤問題的改善，童子瑋議長已提出完整的政見。比起一台車，市民更關心謝國樑市長這幾年是否有作為、有建設、有沒有在意市民的生活？還是把心力跟預算，都用在沒有效益的雙層巴士、鴨子船，有沒有用心在交通的改善上，相信市民感受最清楚。

謝國樑說，2088C路線將增開班次，是立委林沛祥長期爭取，並和市府配合，原本就要宣布，和議長前一天開的記者會沒有任何關係，不需要每件事都做這樣攻擊，動不動就說人家抄襲。

民進黨基隆市黨部也回應，選舉期間，有競爭是常態，不過每次提出政見都是童子瑋先講，市政府才跟進，這並不是單一事件，我們很樂見謝國樑市長持續跟進童子瑋的政見。經過這半年，市民朋友們看得很清楚，謝國樑已經執政快要4年，為什麼前幾年不做，只有今年才開始做？就是因為童子瑋提出，謝國樑市長才知道方向，急著補破網。

童子瑋進步基隆辦公室發言人游本明表示，相信市民感受最清楚。記者游明煌／翻攝

國民黨基隆市黨部發言人林祐德表示，2088C增開班次被包裝成是童議長的爭取成果，令人質疑。記者游明煌／翻攝