快訊

今大暑！命理師示警未來16天「全球仍混亂」勿衝動 開運法一次看

碧潭溺殺2女兒…陸配哭訴婆媳爭吵「洗衣不能開空調」 二審仍判16年半

九合一風雲／北市港湖11搶9 淹水重創蔣萬安母雞威力？

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆市長、議員參選人藍綠白大亂鬥 基北快捷公車增班爆搶功風波

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
市長謝國樑說，2088C路線將增開班次，是立委林沛祥長期爭取，並和市府配合。記者游明煌／攝影
市長謝國樑說，2088C路線將增開班次，是立委林沛祥長期爭取，並和市府配合。記者游明煌／攝影

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋前天開記者提出交通政見，基隆市府昨宣布2088C路線將增開班次，童子瑋發文說他的政見獲得市府回應。該事件引爆搶功風波，今天藍綠黨部都出面，還有民眾黨議員參選人都互槓。市長謝國樑澄清和童記者會沒有任何關係，是立委林沛祥長期爭取。童辦回應，謝國樑有沒有用心，相信市民感受最清楚。

2026九合一選舉

國民黨基隆市黨部發言人林祐德表示，童子瑋前天上午才召開記者會，隔天市府依既定規畫宣布2088C增開班次，立刻被包裝成是童議長的爭取成果，令人不禁質疑：「難道童議長有心想事成的魔法？」

林祐德指出，如果開一場記者會就能讓政策隔天實現，那是不是基隆捷運、台鐵誤點等重大交通問題，只要童議長每天開記者會就能立即解決？這種利用資訊時間差營造政績的操作，不是認真問政，而是典型的政治表演，更是「魔術政見」。

民眾黨基隆市議員參選人黃申棟、林廷翰今開記者會，公布爭取2088C增班完整時序，直言相關成果是立法委員林沛祥辦公室與基隆市政府長期協調、公路局核定後才得以實現，痛批童子瑋又把別人的努力當成自己的政績，「收割搶第一，做事卻看不到」。

童子瑋進步基隆辦公室發言人游本明表示，國道通勤問題的改善，童子瑋議長已提出完整的政見。比起一台車，市民更關心謝國樑市長這幾年是否有作為、有建設、有沒有在意市民的生活？還是把心力跟預算，都用在沒有效益的雙層巴士、鴨子船，有沒有用心在交通的改善上，相信市民感受最清楚。

謝國樑說，2088C路線將增開班次，是立委林沛祥長期爭取，並和市府配合，原本就要宣布，和議長前一天開的記者會沒有任何關係，不需要每件事都做這樣攻擊，動不動就說人家抄襲。

民進黨基隆市黨部也回應，選舉期間，有競爭是常態，不過每次提出政見都是童子瑋先講，市政府才跟進，這並不是單一事件，我們很樂見謝國樑市長持續跟進童子瑋的政見。經過這半年，市民朋友們看得很清楚，謝國樑已經執政快要4年，為什麼前幾年不做，只有今年才開始做？就是因為童子瑋提出，謝國樑市長才知道方向，急著補破網。

童子瑋進步基隆辦公室發言人游本明表示，相信市民感受最清楚。記者游明煌／翻攝
童子瑋進步基隆辦公室發言人游本明表示，相信市民感受最清楚。記者游明煌／翻攝

國民黨基隆市黨部發言人林祐德表示，2088C增開班次被包裝成是童議長的爭取成果，令人質疑。記者游明煌／翻攝
國民黨基隆市黨部發言人林祐德表示，2088C增開班次被包裝成是童議長的爭取成果，令人質疑。記者游明煌／翻攝

民眾黨基隆市議員參選人黃申棟、林廷翰今開記者會，批議長童子瑋收割。記者游明煌／翻攝
民眾黨基隆市議員參選人黃申棟、林廷翰今開記者會，批議長童子瑋收割。記者游明煌／翻攝

基隆 童子瑋 謝國樑 議員 2026九合一選舉 基隆市選舉

延伸閱讀

基北快捷2088C路線增開班次誰功勞？基市府回應：有心人收割遺憾

記者會隔天基市府宣布加開班次 童子瑋：證明我交通政見非口號

影／謝國樑下周啟動選戰模式 喊話對手「要有風度格調、理性客觀」

影／手心手背都是肉？基隆市長之戰挺謝國樑或童子瑋 宋楚瑜表態了

相關新聞

鄭麗文談藍營縣市長選情 嘉義市、彰化縣並列艱困選區

國民黨主席鄭麗文今接受中廣「千秋萬事」訪問時談到選情，指出嘉義市和彰化縣是艱困選區，另外，比較有狀況的選區是新竹縣和宜蘭縣，新竹縣已快速整合，宜蘭縣面對民進黨要「收回去」的壓力較大，國民黨都必須全力以赴。

基隆市長、議員參選人藍綠白大亂鬥 基北快捷公車增班爆搶功風波

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋前天開記者提出交通政見，基隆市府昨宣布2088C路線將增開班次，童子瑋發文說他的政見獲得市府回應。該事件引爆搶功風波，今天藍綠黨部都出面，還有民眾黨議員參選人都互槓。市長謝國樑澄清和童記者會沒有任何關係，是立委林沛祥長期爭取。童辦回應，謝國樑有沒有用心，相信市民感受最清楚。

邱臣遠喊攻下竹北市 徐欣瑩籲藍白團結：不要被見縫插針

迎戰2026地方選舉，民眾黨新竹黨部昨晚在竹北舉辦誓師大會，代表參選竹北市長的新竹黨部主委邱臣遠信心喊話「要在竹北市獲得勝利」。面對藍白合在竹北市長的議題，身為竹縣藍白的母雞、國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩今天回應，要緊密的團結合作，不要被見縫插針。

影／酸蘇巧慧所有建設都是用嘴巴講 李四川：我40年用雙手做

國民黨新北市長參選人李四川今天上午參訪滑板俱樂部前受訪，針對新北市長侯友宜宣布新北大巨蛋將落腳樹林區表示，尊重侯友宜及專家的評估，並酸民進黨對手蘇巧慧「所有建設都是用嘴巴講」，強調自己「40年都是用雙手做」，若由他接手，一定能讓新北大巨蛋如期如質完工。

影／謝國樑下周啟動選戰模式 喊話對手「要有風度格調、理性客觀」

國民黨中央昨天正式提名基隆市長謝國樑參選連任，謝國樑今天出席基隆市政府「新住民事務委員會」會議前受訪表示，下周起啟動選舉模式，會在市政工作時間之外向更多的市民請益，希望能再投他一票。謝向對手喊話「真正有風度、有格調的候選人，不會一天到晚動不動就說別人抄襲，呼籲對手要更理性客觀看待雙方的政策，他提他的，我們做我們的。」

2026年大選點名4艱困選區 鄭麗文：沒有一個選區會放棄

國民黨2026年縣市長選舉提名底定。國民黨主席鄭麗文今受訪時盤點，有4縣市是艱困選區，其中嘉義市、彰化縣明顯艱困，新竹縣和宜蘭縣則是危險但審慎樂觀。她強調，沒有任何一個選區會放棄，將全力以赴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。