邱臣遠喊攻下竹北市 徐欣瑩籲藍白團結：不要被見縫插針

迎戰2026地方選舉，民眾黨新竹黨部昨晚在竹北舉辦誓師大會，代表參選竹北市長的新竹黨部主委邱臣遠信心喊話「要在竹北市獲得勝利」。面對藍白合在竹北市長的議題，身為竹縣藍白的母雞、國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩今天回應，要緊密的團結合作，不要被見縫插針。

徐欣瑩今早舉辦「新竹人反毒油 護人民 顧民生」記者會，會後接受媒體聯訪關於竹北市長人選尚未出爐，民眾黨希望禮讓的看法，且昨晚在誓師大會喊出「「要在竹北市獲得勝利」。徐欣瑩回應，藍白合作是兩黨主席、支持者共同的共識，依照先前雙方建立的合作框架，縣市長選舉以藍白合作為原則，鄉鎮市長選舉則透過協調方式處理，目前仍由兩黨主席持續溝通、協調，尋求最佳方案。

徐欣瑩表示，相信很快就會有答案，現階段沒有設定協調期限，希望在過程中持續凝聚藍白共識，避免遭外界見縫插針，讓雙方維持緊密團結、持續透過協調溝通，促成合作。