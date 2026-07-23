影／酸蘇巧慧所有建設都是用嘴巴講 李四川：我40年用雙手做

國民黨新北市長參選人李四川今天上午參訪滑板俱樂部前受訪，針對新北市長侯友宜宣布新北大巨蛋將落腳樹林區表示，尊重侯友宜及專家的評估，並酸民進黨對手蘇巧慧「所有建設都是用嘴巴講」，強調自己「40年都是用雙手做」，若由他接手，一定能讓新北大巨蛋如期如質完工。

侯友宜昨天宣布新北大巨蛋選址樹林區，蘇巧慧隨後公開感謝市府團隊努力。媒體今天詢問，蘇巧慧似乎已表態支持侯友宜規畫，市民是否能相信她有能力蓋好巨蛋。李四川表示他絕對尊重侯友宜及專家的專業評估，也提到自己曾參與台北小巨蛋及大巨蛋工程，「大家應該很清楚，我蓋了台北小巨蛋，也完成了大巨蛋」。

李四川接著表示，這幾個月觀察下來，蘇巧慧「大概所有的建設都是用嘴巴講」，而自己40年來都是「用雙手做」，「交給我，新北市民一定有信心，我一定如期如質完工。」此外，針對外界質疑豪宅購屋款及裝潢資金來源，李四川表示，競選辦公室昨天已說明清楚，房屋是在民國102年簽約、103年交屋，不論裝潢或其它金流，都是在這兩年間完成支付，因漏水而暫扣的400萬元則於105年付清，「已經講得很清楚」。李四川也表示，希望選戰回歸正常政見討論，對於蘇巧慧及對手陣營的相關質疑，他認為都是抹黑與造謠，「如果再有造謠抹黑，我一定告到底」。對於蘇巧慧稍早表示從未攻擊對手，並對藍營負面看板感到遺憾，李四川則反批，不論競辦或他本人都光明正大，「江湖的講法就是叫小弟去打人，後來就說『我沒有』，這樣是光明的嗎？我不以為然」。

國民黨新北市長參選人李四川（左）今天上午參訪滑板俱樂部，由教練一步步帶領下體驗滑板，成功站上滑板。記者季相儒／攝影