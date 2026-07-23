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影／謝國樑下周啟動選戰模式 喊話對手「要有風度格調、理性客觀」

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
謝國樑今天表示，下周起啟動選舉模式，會在市政工作時間之外，向更多的市民請益，希望能再投他一票。記者游明煌／攝影
謝國樑今天表示，下周起啟動選舉模式，會在市政工作時間之外，向更多的市民請益，希望能再投他一票。記者游明煌／攝影

國民黨中央昨天正式提名基隆市長謝國樑參選連任，謝國樑今天出席基隆市政府「新住民事務委員會」會議前受訪表示，下周起啟動選舉模式，會在市政工作時間之外向更多的市民請益，希望能再投他一票。謝向對手喊話「真正有風度、有格調的候選人，不會一天到晚動不動就說別人抄襲，呼籲對手要更理性客觀看待雙方的政策，他提他的，我們做我們的。」

2026九合一選舉

謝國樑說，感謝國民黨中央提名他參選連任，從下周開始，他在市政工作時間之外，會撥一些時間跟更多的市民互動，簡單來說，就是展開競選活動，和市民多溝通、請益，爭取更多的支持。

謝國樑表示，他上任3年多來，已明確把基隆打造為更安全、舒適、乾淨、孩子更安心遊玩的地方，未來第二階段會有更多的大的建設，包括基隆捷運聯開、捷開、AI數據中心，甚至還有東岸、碧砂、威海三個購物中心都是由民間投入來建設，第一階段已整理過，第二階段要做更多大的建設。

謝國樑說，下周起，會在上班前、下班後、中午休息時間等，向更多的市民請益，希望能再投他一票。

謝國樑並指出，基隆要成為國際觀光的的都市，過去對手批評的雙層觀光巴士，近來也熱絡起來了，一票難求，外縣市的討論度愈來愈高，已有很不錯的成果。

「真正有風度、有格調的候選人，不會一天到晚動不動就說別人抄襲，呼籲對手陣營要更理性客觀看待雙方的政策，他提他的，我們做我們的。」

謝國樑意有所指呼籲對手，來一場君子之爭。

謝國樑表示，他競選連任的主軸是口不出惡言，維持基隆善良的風格，打造亞洲最有愛的城市，不會像對手的仇恨對立，他要讓市民生活在快樂有愛的環境，市民可以在這兩種風格中做選擇。

民進黨市長參選人童子瑋進步基隆辦公室發言人游本明表示，國道通勤問題的改善，童子瑋議長已提出完整的政見。比起一台車，市民更關心謝國樑市長這幾年是否有作為、有建設、有沒有在意市民的生活？還是把心力跟預算，都用在沒有效益的雙層巴士、鴨子船，有沒有用心在交通的改善上，相信市民感受最清楚。

謝國樑 國民黨 基隆 童子瑋 2026九合一選舉 基隆市選舉

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