訪美加州爾灣市 沈伯洋：台北城市建設須長期規劃

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前訪美交流，他走訪洛杉磯市中心及加州爾灣市，了解當地推動公共建設等政策後表示，城市市政應採長期規劃進行思考，不能只看首長任期。

沈伯洋競選辦公室今天以新聞資料提到，沈伯洋在台灣時間22日走訪洛杉磯市中心，並前往加州爾灣（Irvine）市政廳拜會市長艾格蘭（Larry Agran)，及首名台裔市議員劉令淳（Melinda Liu）。

沈伯洋說，走訪洛杉磯市中心時，發現當地有1處廢棄物堆置場址成功轉型為公園，時程約20年，且歷經不同政黨、市長皆願意持續推動此計畫。都市計畫是20年、30年的長期工程，不能只看首長任期，且城市建設不只是要改變空間，更應整合土地原有的歷史、發展過程、公共意義。

沈伯洋走訪Mercado La Paloma後指出，此市場除提供營業處並協助原在附近經營攤販及家庭餐廳取得資源，像協助發展網路銷售、建立品牌，讓經營者逐步發展為小型企業，創造工作機會，讓居民也有機會留在社區發展。

沈伯洋後續赴南加州爾灣市拜會市長Larry Agran。曾於2011年至2017年間居住在此的沈伯洋說，此趟有回家的感覺，因當地治安良好且擁有豐富公園綠地，是他未來投入台北市政規劃時，想要了解與學習的城市。

沈伯洋與爾灣市長進行交流如治安治理、公園及都市森林規劃、房價及人口政策等內容。沈伯洋表示，台北同樣面臨居住成本升高及人口流失等問題，此行希望持續了解不同城市在處理市政時的解方，並盼可當借鏡作為未來治理城市的方向。

沈伯洋指出，城市建設不能只看任期，要以約20年眼光進行思考，此次參訪將作為未來當選後治理台北市政的參考，為台北未來開展更多可能。