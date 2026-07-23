毒油案未見蘇父女講一句話 李四川邀蘇父女725上凱道為新北食安發聲

國民黨新北市長參選人李四川今天上午至五股POOLPOOL滑板俱樂部參訪，李四川表示對手父親2014年時曾罵「這個政府給人家吃混油就是混蛋」，但今天卻沒看到他們兩位出來講一句話。李公開邀蘇父女7月25日上凱道表達立場，為新北市民的食安安全發聲。

李四川今天上午9時許至五股POOLPOOL滑板俱樂部參訪，並在教練指導下操作滑板。針對昨天新北大巨蛋公布選址地點，李四川指出尊重侯市長跟專家的評估，並強調自己完成了台北市小巨蛋、大巨蛋，但對手蘇巧慧所有的政見及建設都是用嘴巴講，但自己40年來都是用雙手雙腳做的。

李四川也提出希望在淡水興建醫院，對於淡海新市鎮二期三期，一定要把它盡速重劃，讓它成為科技園區；尤其是淡北道路，以前在新北市，包括後來興建的時候在台北市，也協調大度路有關交維的部份，讓它能夠順利開工，現在也在進行中。這幾個工程如果交給我，絕對會比她做得比較順手，新北市民一定會有信心。

針對近期毒油事件不斷擴大，新北昨天又查出新的苦茶油案例，李四川表示，地方跟中央一定要合作，蘇巧慧委員的父親蘇貞昌在當行政院長時候，他說過「有政府，請放心」；在2014年當時我是行政院秘書長，也被蘇貞昌罵過：「政府給人家吃混油就是混蛋。」

李四川痛批今天政府給市民吃毒油，卻沒有看到他們兩個人出來講一句話，他質問蘇巧慧，現在還是立法委員，到現在也還沒有辭職，領了薪水應該要盡一點立法委員的職責，要求中央給我們答案這個毒油是從哪裡來？是原料還是製程有問題？到現在沒有聽到她要求中央釐清這件事。李四川也邀蘇院長及蘇巧慧7月25日一起來上凱道，為我們新北市市民的食安來發聲。

媒體詢問李四川購入的房屋是預售屋還是成屋？裝潢的經費又是從何而來？李四川表示，他在102年簽約，103年交屋，不管在裝修或是任何金流都在102年、103年陸續支付，其中因為漏水扣了百分之十大概400萬元，是在105年把它付清。對於蘇巧慧委員、對手陣營所有的抹黑，我希望選舉回歸正常的政見表達，如果再有造謠、抹黑，我一定告到底。李四川強調，我們都是大大方方。但對手的做法在江湖的說法就是叫小弟去打人，但後來就說我沒有，這樣是光明的嗎？

李四川認真地看教練的指導。記者黃子騰／攝影

教練指導李四川操作滑板。記者黃子騰／攝影

李四川與五股POOLPOOL滑板俱樂部負責人合影。記者黃子騰／攝影