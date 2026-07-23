新北有苦茶油超標下架 蘇巧慧：地方政府要像這樣能積極主動查驗

中聯油脂致癌油案延燒，新北市衛生局再接到連淨綠色科技自主通報，生產的連淨苦茶油產品檢出苯駢芘超標。民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天說，新北市立即勒令下架，食品安全的維護就是應該要像這樣，地方政府要能夠積極主動查驗。

蘇巧慧今天上午到汐止橫科市場掃街拜票，媒體詢問昨天新北公布有工廠製作的苦茶也發生苯駢芘超標的狀況，請問委員有沒有了解。

蘇巧慧表示，大家可以看到，一出現這樣業者不法的狀況，新北市就立即勒令下架，食品安全的維護就是應該要像這樣，地方政府要能夠積極查驗、主動查驗；中央負責法規的制定，還有檢調要負責如果有違法的業者，就應該要嚴格地來查辦。

蘇巧慧說，她過去一直重申，食品安全攸關國人的健康，是每一個部門、每一個領域大家都應該要通力合作，從地方的稽查到中央的制定法規，以及檢調的追查，大家方方面面都要動起來，通力合作才能真正守護國人的健康安全。

至於李四川房屋爭議又被爆料內裝可能要至少500萬，蘇巧慧回應，她從選戰開始以來，到現在從來沒有攻擊過對手，反倒是對手陣營，不管是發新聞稿或者是開記者會，現在甚至是還有負面看板的上架，這個都很令人遺憾。

蘇巧慧表示，她還是會堅持自己的步調，會用正面陽光的態度進行這場選戰。她和新北隊議員都是希望在這段時間中，積極地向市民報告政見願景，像蔡美華議員參選人就是「挺美的」，汐止就是應該「挺美的」；資深議員張錦豪也一定要連任，希望汐金萬可以有資深議員帶著年輕議員，大家一起「錦豪加油」，然後「挺美的」。