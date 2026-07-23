柯文哲挺張啓楷再出手 明天嘉市舉辦論壇端治理藍圖助攻市長選戰

嘉義市長選戰升溫，藍白共推市長參選人張啓楷展開百場巡迴客廳會，鞏固基層支持。繼國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌南下合體站台，民眾黨創黨前主席柯文哲明天下午再度前進嘉市，改以舉辦政策論壇，為張啓楷競選增添政策論述與治理能量。

柯文哲擔任台灣新故鄉智庫協會理事長，此行將以智庫身分出席論壇，主軸聚焦地方治理與區域發展。鎮「治理，從地方開始」分區論壇嘉義場明天下午2時在鈺通大飯店舉行，以「從地方治理看嘉南未來的區域發展」為主題。

論壇邀請前勞委會主委詹火生、全國公教警消暨退休人員聯合總會總會長林水吉、台灣新故鄉智庫嘉雲南會長顏耀星等人與談，由前立委張其祿擔任主持人，張啟楷全程參與，透過對話，探討嘉義及嘉南地區未來發展方向。

柯文哲在藍白整合民調期間擔任張啓楷競選總幹事，協助整合選戰策略，民調勝出再度南下嘉市，未以造勢形式進行，透過論壇聚焦公共政策，協助張啓楷建立完整施政藍圖，展現藍白合作除選舉之外，著重政策交流與治理能力。

論壇內容將圍繞青年就業、產業升級、長照與全民照護、交通建設、跨域合作及城市競爭力等議題。主辦單位表示，一座城市未來不能只靠口號，而是需要專業治理、跨域合作與清楚的發展藍圖。嘉義站在城市轉型的重要關鍵時刻，如何留住青年人才、推動產業升級、完善社會照護體系，以及強化嘉南區域合作，都是未來施政的重要課題。

論壇將廣邀地方各界人士參與，透過公開交流凝聚共識，提出更務實、具前瞻性的政策方向。柯文哲將分享擔任台北市長市政經驗，以及參選總統期間對國家發展觀察，作為張啓楷規畫市政願景重要參考，盼為嘉義描繪更具競爭力與永續發展的城市藍圖。