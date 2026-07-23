基北快捷2088C路線增開班次誰功勞？基市府回應：有心人收割遺憾

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋前天開記者提出交通政見，要求加開公車班次，基隆市政府昨天就發布新聞稿，宣布2088C路線將增開班次。童子瑋表示，市府的反應證明，他所提出的交通政見不是空泛口號可以落實的生活政見改善交通。基隆市政府聲明，有心人士企圖以一場記者會收割政績，市府深表遺憾。

童子瑋前天開記者會提出交通政見表示，他參選基隆市長以來，一直提出「生活市長」的理念，基隆每天有超過10萬名市民往返基隆與雙北，有人天還沒亮就出門排隊，卻遇到客運滿載、過站不停；也有人下班後塞在國道上，看著回家的時間一分一秒過去。對通勤族而言，穩定的客運與順暢的國道，是工作與家庭的基本條件，要求加開班次等作為。

基隆市政府昨天發新聞稿表示，經與立委林沛祥向台北市區監理所及大都會客運爭取2088C路線增加班次，8月3日起將再新增一班晚間7時30分從台北端市府轉運站發車，行駛至潭美公園站後，直接上國道一號往台62線直達孝東路站至海科館站，便利台北返基隆通勤族。

童子瑋昨天表示，市府的反應證明，他所提出的交通政見不是空泛口號可以落實的生活政見改善交通。

基隆市政府副發言人吳禹辰昨天深夜回應表示，2088C 增班是市府與林沛祥立委長期奔走的心血，對於有心人士企圖以一場記者會收割政績，市府深表遺憾。國民黨基隆市黨部及及民眾黨基隆市議員參選人今天也都要開記者說明加開班次原委。