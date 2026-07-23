賴總統：擴充選對會功能

年底地方選舉逼近，民進黨剛剛舉行全代會大造勢，民進黨主席賴清德昨在中執會表示，希望全體黨公職都能全力協助每一位被提名人選及團隊，以民主精神、政策論述及具體政績，爭取人民的最大支持，打贏年底這場至關重要的選戰；更重要的是，透過這場選舉，讓人民看見民進黨治理地方、建設國家的決心，以及回應人民期待的行動力。

賴清德昨表示，距離年底縣市大選，只剩一百廿九天，這次全代會不僅完成十九位縣市長參選人的提名，也授予每一位參選人戰旗；民進黨努力不只是為了贏得一場選舉，更是希望贏得人民的信任，唯有中央與地方同心打拚，持續推動地方建設、壯大國家發展，才能不辜負人民託付，也讓每一位台灣人民，都能擁有更好的生活與更有希望的未來。

昨天中執會前，先舉行「第廿二屆中央評議委員及主任委員、中央執行委員、中央常務執行委員宣誓就職典禮」。據轉述，中執會討論過程，中常委、也是選舉對策委員會成員的陳茂松建議籌組「選舉應變小組」；賴清德則表示，可以由現有選對會擴充功能，就不用另外籌組。