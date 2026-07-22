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民眾黨大新竹20人出戰 邱臣遠喊當「藍白最大公約數」

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹即時報導
迎戰年底地方大選，民眾黨大新竹完成布局，今宣布「民眾新竹隊」20名參選人全數到位，由新竹市前副市長、新竹黨部主委邱臣遠領軍角逐竹北市長。圖／民眾黨新竹黨部提供
迎戰年底地方大選，民眾黨大新竹完成布局，今宣布「民眾新竹隊」20名參選人全數到位，由新竹市前副市長、新竹黨部主委邱臣遠領軍角逐竹北市長。圖／民眾黨新竹黨部提供

年底地方大選，民眾黨大新竹完成布局，今宣布「民眾新竹隊」20名參選人全數到位，由新竹市前副市長、新竹黨部主委邱臣遠領軍角逐竹北市長，另提名12位新竹縣市議員、鄉鎮市民代表與基層里長參選人，目標拿下竹北市長、擴大議員席次並成立議會黨團。

2026九合一選舉

民眾黨新竹黨部今晚舉行誓師大會，邱臣遠表示，新竹是民眾黨扎根最深、最重要的起點，2026選戰戰略核心為「藍白合與聯合治理」，黨中央考量區域發展與整體選戰布局，最終由他投入竹北市長選舉，盼與國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩、新竹市長高虹安合作，串聯大新竹發展。

民眾黨此次在大新竹共推出20名參選人，其中新竹市議員提名7人，包括東區現任議員李國璋、宋品瑩，香山區葉國文、南區李玫、北區蔡文盛、西區施淑婷及山地原住民趙若芸。

新竹縣議員則提名5人，包括竹北東區現任議員林碩彥、參選人游雅婷，以及竹東五峰鍾心渝、湖口陳岫玫、新豐徐勝凌；另布局7名鄉鎮市民代表及里長參選人，包括竹東鎮民代表吳俊民、寶山鄉民代表鍾嘉祐、竹北市民代表參選人李心然、林瑞德、劉文軒、新豐鄉民代表參選人吳燕瑩，以及新竹市客雅里里長蔡頴德。

邱臣遠表示，自己曾任立院黨團總召、新竹市副市長及代理市長，具有中央與地方行政經驗，也是「藍白兩黨的最大公約數」。竹北人口年輕、科技人口集中，市民對公共治理要求高，未來也是大新竹發展的關鍵核心，若當選將把新竹市治理經驗延伸至竹北。

邱臣遠指出，這次團隊成員涵蓋科技、法律、青年創業及地方基層等領域，選戰除以拿下竹北市長為首要目標，也將力拚新竹縣市議員席次最大化、成立議會黨團，並深入基層爭取選民支持。

邱臣遠表示，自己曾任立院黨團總召、新竹市副市長及代理市長，具有中央與地方行政經驗，也是「藍白兩黨的最大公約數」。圖／民眾黨新竹黨部提供
邱臣遠表示，自己曾任立院黨團總召、新竹市副市長及代理市長，具有中央與地方行政經驗，也是「藍白兩黨的最大公約數」。圖／民眾黨新竹黨部提供

迎戰年底地方大選，民眾黨大新竹完成布局，今宣布「民眾新竹隊」20名參選人全數到位，由新竹市前副市長、新竹黨部主委邱臣遠領軍角逐竹北市長。圖／民眾黨新竹黨部提供
迎戰年底地方大選，民眾黨大新竹完成布局，今宣布「民眾新竹隊」20名參選人全數到位，由新竹市前副市長、新竹黨部主委邱臣遠領軍角逐竹北市長。圖／民眾黨新竹黨部提供

2026九合一選舉 邱臣遠 徐欣瑩 新竹縣選舉 新竹市選舉

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