選情初探／高雄三民區藍綠保守提名 留整合友軍空間

高雄市議員第七選區將由七席增至八席，藍綠陣營均保守提名，保留與友軍整合空間，初步呈現十搶八激戰局勢，議會現任正、副議長都在這個選區，議長康裕成須增添爭取蟬聯的底氣，副議長曾俊傑以無黨籍參選，能否順利連任也備受各界關注。

三民區人口逾卅二萬人，位居第二大行政區，藍綠議員各有基本盤。目前藍綠各提三席，另有民眾黨林于凱及無黨籍黃淑美、曾俊傑、張博洋等四人參選，除黃淑美維持獨立性之外，其餘三人皆是藍綠友軍。

國民黨評估有四席實力，提名採取「三加一」策略。共提名尋求連任的黃柏霖、黃香菽及回鍋參選的童燕珍，另一席暗挺民眾黨提名的前議員林于凱，所以被視為高雄藍白合的指標性選區。

民進黨為拚議會席次過半及延續議會主導權，須廣納各方支持力量，目前雖僅提名現任議員康裕成、鄭孟洳及何權峰。但無黨籍張博洋去年退出台灣基進黨後與民進黨交好，綠營大小活動都有他的身影。

現任副議長曾俊傑連五屆為國民黨提名，本屆當選後與綠營結盟當選副議長，不僅揮別國民黨，還加入民進黨黨團運作。三年多來以無黨籍身分持續深耕地方，在藍綠廝殺下開拓票源，但能否擴大中間選民支持，將影響最終的得票表現。

台聯前議員黃淑美原本有意爭取民進黨提名，登記前突然宣布退黨，改以無黨籍身分投入選戰。黃淑美曾任四屆市議員，受陳其邁延攬擔任高雄市輪船公司董事長，過去參選拿下近兩萬票，勢必瓜分綠營選票。