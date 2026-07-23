高雄市長選戰！教師工會挺柯志恩 賴瑞隆：尊重

國民黨高雄市長參選人柯志恩昨允諾逐步推動調降國中小班級人數，並納入十二項訴求整合為「六大教育政見」，獲高雄市教師職業工會表態唯一支持。柯志恩說，未來會全力攜手教育界，共同打造高雄成為六都第一的「教育首善之都」。

民進黨市長參選人賴瑞隆表示，尊重不同團體依其理念表達立場，並強調，他已簽署高雄市教育產業工會所提的六大訴求，承諾推動校事會議改革、行政減壓、班級精緻化、降低特教及幼教師生比，要打造一個更廣納基層建言、支持教師的城市。

高雄市教師職業工會憂心台灣出生人口恐跌破九萬人，昨邀請柯志恩出席記者會。柯表示，若當選市長會推動調降國中小班級人數，並敦促中央修訂班級編制標準，協助工會推動國中小每班調降至廿五人、高中職每班卅人，提前預防「斷崖式少子女化」。

理事長李雅文指出，柯志恩長期在立法院支持攸關教師權益及提升教育品質的法案及政策，這次參選更率先簽署「二○二六教育政策訴求」，主動加碼四項政策承諾，令基層教師十分感動。會員代表大會已通過決議，推薦柯志恩參選高雄市長。

柯志恩感謝工會的信任與推薦，並強調如果擔任市長，必定與基層教師同心，提高教育經費占比、逐步調降國中小班級人數、精實特教資源、減輕行政負擔，未來設定「教師免兼行政職務」、推動「一校一資訊組長」及拒絕校園濫訴。