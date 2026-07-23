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台中南屯區5搶4 現任4人力拚連任

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導

台中市第七選區（南屯區）議員席次長期藍綠平分秋色，議員吳佩芸本屆由時代力量提名，擠下民進黨籍的張耀中；現任四席全力拚連任，張耀中回鍋參戰。地方人士分析，該區勝負票數極接近，「五搶四」的選情激烈，從多人的選舉看板大增，可見一斑。

2026九合一選舉

南屯區應選四席，國民黨現任占兩席。朱暖英長期深耕地方，本屆以一萬七千五百十二票高居第一，得票率達百分之二十二點三五；劉士州勤走基層、人脈極廣，已連任六屆，全力尋求七連霸。

民進黨現任議員何文海上屆與吳佩芸僅差九票，本屆激起強烈危機意識，積極固樁，本屆拿下一萬五千四百十八票，以百分之十九點六八的得票率居第二。何文海面對同黨與無黨強敵環伺，持續勤走基層拚連任。

無黨籍的吳佩芸兩年前退出時代力量後，持續深耕地方。吳憑藉清新形象與犀利問政，對年輕族群頗具吸引力，這次拚連任，在民眾黨幾度溝通下，仍堅持無黨籍參選，白營至今未提名其他參選人，後勢仍待觀察。

張耀中獲民進黨提名捲土重來，早早布局並且勤走基層，來勢洶洶，能否為民進黨奪回一席備受關注。張耀中曾是媒體人，在地服務有口碑，讓現任者不敢掉以輕心。

政壇人士分析，南屯區新住宅大樓林立，選民結構高度年輕化且中間選民比例高，勝負常隨大環境、政治風向擺盪。上屆何文海與落選頭吳佩芸僅差九票；本屆藍營劉士州與張耀中的票數相差一千四百五十三票，選情激烈。個個穩扎穩打，深怕稍有風吹草動便牽動整體戰局。

2026九合一選舉 台中 南屯

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