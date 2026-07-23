竹市香山區9搶6 藍徵召女力吳若茵參戰

國民黨黨主席鄭麗文徵召吳若茵投入新竹市香山區市議員選戰，藍營從力保現任議員陳慶齡一席，進一步挑戰擴張至二席。檯面上還有民進黨林盈徹、時代力量廖子齊與無黨籍陳啓源、吳國寶、鄭成光爭取連任，加上民眾黨葉國文、無黨籍蔡志堅挑戰，至少九搶六戰局升溫。

香山區應選六席，本屆選舉結果藍、綠與時力各占一席，無黨籍則有三席。林盈徹以該區最高票回鍋議會，強力監督市政；陳慶齡現任國民黨團總召，具政黨組織優勢；廖子齊靠清新形象及問政累積支持。陳啓源、吳國寶，及十一連霸的前議長鄭成光，也都有地方基本盤，六人均尋求連任。

國民黨為擴大香山區版圖，鄭麗文徵召女力吳若茵參選。吳若茵昨舉行參選記者會，主打婦幼、長照、弱勢及食安政策，並獲息影卅年的資深藝人湯蘭花力挺，成為話題，她說，香山有一席婦女保障名額，但國民黨已有八年未派女性角逐，此次布局展現重視女性參政及深耕地方決心。

不過，地方觀察，陳慶齡本屆拿下四千九百票僅比「落選頭」葉國文多一三八二票，藍營若要從一席擴張至二席，除了要開拓新票，也得避免黨內票源過度集中。

白營處境則更複雜。民眾黨提名的葉國文第三度參選，本屆距最低當選門檻僅差一○六四票，原本具有突破空間；但原民眾黨籍樹下里長蔡志堅退黨後，宣布改以無黨籍參選，兩人支持光譜可能重疊，地方評估「泛白」票源若被切割，反而增加突圍難度。

香山區目前已形成九搶六局面，現任優勢、藍營增提與泛白分票交錯。真正牽動席次洗牌的關鍵，將是吳若茵能否替國民黨開拓第二席，以及葉國文、蔡志堅之間的票源消長。