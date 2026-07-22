國民黨徵召王忠銘尋求連任連江縣長 喊話「責任未了」續拚下個4年

國民黨中常會今天通過連任縣市長徵召案，包括連江縣長王忠銘在內，共6名現任縣市長獲徵召參選連任。國民黨主席鄭麗文會中為王忠銘披上徵召彩帶，正式提名他角逐第九屆連江縣長選舉。王忠銘表示，許多重大建設正值關鍵階段，「責任未了」，盼再拚4年，持續推動交通、人才、產業及永續治理。

國民黨也預告，7月25日舉行的第22屆第二次全國代表大會，將由包括王忠銘在內的19名黨籍縣市長候選人共同登台造勢，以「顧民生、愛人民、拚和平、台灣贏」為主軸，展現團結氣勢。

王忠銘出身基層公務體系，投入公職逾40年，從臨時約僱人員、稅務員做起，歷任教育局長、縣長室秘書、企劃室主任、參議、秘書長、副縣長及縣長，完整歷練地方行政重要職務，也是全國唯一曾完整擔任縣市政府秘書長、副縣長、縣長「三長」職務的地方首長。

鄭麗文指出，王忠銘4年前從前縣長、也是高中同窗的劉增應手中接棒，讓縣政無縫銜接。任內完成新台馬輪投入營運、公共托育零排隊、引進第二家航空公司、推動離島特考、高雄至馬祖定期航線復航，以及持續推動馬祖國際藝術島等政策。

連江縣近年在多項施政評比獲肯定，包括「遠見雜誌」施政滿意度調查連續多年獲評五星縣長、「中國時報」全國縣市施政滿意度調查獲六金五銀，並在「天下雜誌」永續幸福城市評比獲非六都第一名。王忠銘以「人才培育」及「智慧島嶼」為兩大施政核心，透過離島特考、公務體系人才培育，以及整合交通、醫療、觀光與公共服務的數位應用，打造跨越四鄉五島限制的智慧生活圈。

王忠銘表示，4年前懷抱對家鄉的責任投入縣政，4年後初心未變。這次提名對他而言不只是榮譽，更是沉甸甸的責任，施政不能只著眼當下，也必須替下一代奠定長遠基礎。

他指出，交通升級、人才扎根、產業轉型及永續治理等工作仍待持續推動，因此選擇再次承擔，希望帶領縣府團隊繼續向前，讓馬祖朝國際化、智慧化及永續發展邁進。

王忠銘引用梁啟超的話「人生最苦的事，莫苦於身上背著一種未了的責任」，他說，期盼有更多年輕人返鄉、更多家庭安心生活，自許不只是五星縣長，更是長期守護馬祖、服務鄉親的「長工」。

連江縣長王忠銘（右二）獲國民黨正式徵召參選連任，與國民黨主席鄭麗文（左二）及黨內人士牽手合影，喊話續拚馬祖下一個四年。圖／王忠銘提供