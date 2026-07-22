蘇巧慧陣營控購屋款來源不明 李四川競辦還原時間打臉不排除提告

國民黨新北市長參選人李四川的板橋房產問題屢遭綠營質疑，蘇巧慧陣營再度指控李四川購屋款來源不明，甚至一年付款977萬元，對此，李四川競選辦公室今還原當初付款相關時間點，痛批蘇巧慧陣營及親綠名嘴對李四川進行政治抹黑，根李本知錯不改。

李四川競辦表示，包括三立「前進新台灣」、鏡新聞「中午鏡來講」、網路媒體集目所等特定媒體及親綠名嘴鍾年晃持續進行政治抹黑，鍾年晃先前才謊稱富鉅鼎集團董事長洪村統為李四川任職台北縣工務局時的部屬，遭打臉後才更正，如今又重施故技對李四川造謠抹黑。

針對李四川房產金流相關問題，李四川競辦表示，在民國102年完成售屋合約後，合約預計自102至103年兩年支付自備款項977萬，但因付款期間房屋出現嚴重漏水，包括李四川在內的所有住戶，透過管理委員會對建商提告，李四川堅持須等建商徹底解決漏水問題後才能繼續付款，遂同步暫停支付剩餘尾款400萬元，直至民國105年付清，李四川始於105年支付尾款400萬，民國102至103年李四川實際支付577萬，兩年內包含薪資、獎金、股利等共同收入一起支付，資金來源完全合法。

李競辦說明，除了夫妻兩人的共同收入外，為了籌措購屋資金，李四川夫妻將原本居住之舊屋，向銀行申請抵押貸款1200萬元，用以支應新屋初期所需款項，完全合法合規，清清楚楚，絕無任何不明資金。

李競辦呼籲，選舉應回歸政策理性討論，蘇巧慧陣營不能不擇手段，惡意扭曲、張冠李戴，企圖塑造財產來源不明的假象，如此負面選舉行為令人不齒，尤其傷害的是一位一路從基層歷練，認真做事、清廉奉公的公務體系出身人員。若相關人士執意繼續惡意抹黑、以訛傳訛，競辦絕不姑息，將採取法律行動以捍衛清白。