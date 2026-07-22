快訊

看病當逛街？醫曝就醫1習慣恐「死得更快」 一堆台人中鏢

房子住滿6年出售竟不能用400萬元免稅額 他提訴願遭財部駁回

疑為進度爆口角！台積電南科工地傳工人集體鬥毆 現場棍棒齊飛

聽新聞
0:00 / 0:00

蘇巧慧陣營控購屋款來源不明 李四川競辦還原時間打臉不排除提告

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川。聯合報系資料照
國民黨新北市長參選人李四川。聯合報系資料照

國民黨新北市長參選人李四川的板橋房產問題屢遭綠營質疑，蘇巧慧陣營再度指控李四川購屋款來源不明，甚至一年付款977萬元，對此，李四川競選辦公室今還原當初付款相關時間點，痛批蘇巧慧陣營及親綠名嘴對李四川進行政治抹黑，根李本知錯不改。

2026九合一選舉

李四川競辦表示，包括三立「前進新台灣」、鏡新聞「中午鏡來講」、網路媒體集目所等特定媒體及親綠名嘴鍾年晃持續進行政治抹黑，鍾年晃先前才謊稱富鉅鼎集團董事長洪村統為李四川任職台北縣工務局時的部屬，遭打臉後才更正，如今又重施故技對李四川造謠抹黑。

針對李四川房產金流相關問題，李四川競辦表示，在民國102年完成售屋合約後，合約預計自102至103年兩年支付自備款項977萬，但因付款期間房屋出現嚴重漏水，包括李四川在內的所有住戶，透過管理委員會對建商提告，李四川堅持須等建商徹底解決漏水問題後才能繼續付款，遂同步暫停支付剩餘尾款400萬元，直至民國105年付清，李四川始於105年支付尾款400萬，民國102至103年李四川實際支付577萬，兩年內包含薪資、獎金、股利等共同收入一起支付，資金來源完全合法。

李競辦說明，除了夫妻兩人的共同收入外，為了籌措購屋資金，李四川夫妻將原本居住之舊屋，向銀行申請抵押貸款1200萬元，用以支應新屋初期所需款項，完全合法合規，清清楚楚，絕無任何不明資金。

李競辦呼籲，選舉應回歸政策理性討論，蘇巧慧陣營不能不擇手段，惡意扭曲、張冠李戴，企圖塑造財產來源不明的假象，如此負面選舉行為令人不齒，尤其傷害的是一位一路從基層歷練，認真做事、清廉奉公的公務體系出身人員。若相關人士執意繼續惡意抹黑、以訛傳訛，競辦絕不姑息，將採取法律行動以捍衛清白。

2026九合一選舉 新北市選舉 蘇巧慧 李四川 鍾年晃

延伸閱讀

新北交鋒 李四川推親子政見 蘇巧慧提海岸計畫

新北大巨蛋落腳樹林機五 蘇巧慧李四川皆表歡迎

蘇巧慧聚焦捷運建設 李四川盼擴充醫療長照能量

監院重查鄭南榕案、侯友宜未到院 蘇巧慧：未看報告無法評論

相關新聞

蘇巧慧陣營控購屋款來源不明 李四川競辦還原時間打臉不排除提告

國民黨新北市長參選人李四川的板橋房產問題屢遭綠營質疑，蘇巧慧陣營再度指控李四川購屋款來源不明，甚至一年付款977萬元，對此，李四川競選辦公室今還原當初付款相關時間點，痛批蘇巧慧陣營及親綠名嘴對李四川進行政治抹黑，根李本知錯不改。

影／手心手背都是肉？基隆市長之戰挺謝國樑或童子瑋 宋楚瑜表態了

國民黨中央今天提名基隆市長謝國樑參選連任，迎戰民進黨提名議長童子瑋，親民黨主席宋楚瑜今天被問到支持誰？宋楚瑜回應說，他與兩人都有二代、三代的好交情，選誰尊重基隆親的決定，稱讚兩人都很優秀，看他們提出什麼政見解決基隆的問題，再做選擇。

讚昔日戰友最優秀 鄭麗文：曾和蔣萬安街頭、立院「每天睡一起」

國民黨中常會今下午通過提名，徵召台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑、南投縣長許淑華、苗栗縣長鍾東錦和連江縣長王忠銘競選連任。鄭麗文致詞時笑稱，與蔣萬安一起擔任立委時，幾乎每天都在作戰「都要睡在一起，睡街頭、立法院、議場等等」。

瑞媒專訪 台北市長參選人沈伯洋：當台灣人並不容易

瑞士媒體新蘇黎世報（NZZ）21日刊登民進黨台北市長參選人沈伯洋專訪，以「當台灣人並不容易」破題，介紹黑熊學院、台灣社會...

國民黨徵召拚連任連江縣長 王忠銘：讓馬祖人以家鄉為榮

國民黨今天徵召連江縣長王忠銘競選連任。傍晚王忠銘在社群媒體發文指出，馬祖正站在新的發展起點，他不能在最重要時刻離開，連任...

新竹市藍營議員戰隊成形！國民黨提名18人 力挺高虹安連任

國民黨新竹市黨部今天公布第12屆市議員提名名單，共提名、徵召及報准18人參選，涵蓋現任議員、跨領域人才及青年世代。市黨部主委王志豪表示，將全力支持新竹市長高虹安競選連任，並團結黨外在野力量，力拚「藍白合」打贏年底選戰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。