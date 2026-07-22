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中選會降鄉鎮市長、村里長候選人保證金 最低至3萬

中央社／ 台北22日電
中選會降鄉鎮市長、村里長候選人保證金。聯合報系資料照
中選會降鄉鎮市長、村里長候選人保證金。聯合報系資料照

九合一選舉11月28日登場，繼調降市長與議員選舉保證金後，中選會今天說，鄉鎮市長、直轄市山地原住民區長候選人保證金都從新台幣12萬元降至10萬元，鄉鎮市民代表、直轄市山地原住民區民代表、村里長候選人保證金由5萬元降為3萬元。

2026九合一選舉

中選會透過新聞稿表示，今天舉行民國115年地方公職人員選舉第4次選務工作協調會議，會中通過115年鄉鎮市長選舉候選人保證金10萬元、直轄市山地原住民區長選舉候選人保證金10萬元；鄉鎮市民代表選舉候選人保證金3萬元、直轄市山地原住民區民代表選舉候選人保證金3萬元，村里長候選人保證金3萬元。由各地方選舉委員會載明於8月27日發布的候選人登記公告。

中選會也說，基於鼓勵政治參與，保障參政權，符合比例原則以及回應民眾期待，7月17日舉行委員會議中，通過調降115年直轄市長、直轄市議員、縣市長、縣市議員選舉候選人登記應繳納保證金數額。

中選會說，其中直轄市長選舉候選人保證金降為120萬元，直轄市議員選舉候選人保證金降為16萬元，縣市長選舉候選人保證金降為16萬元，縣市議員選舉候選人保證金降為10萬元。

中選會表示，至於鄉鎮市長、原住民區長、鄉鎮市民代表、原住民區民代表及村里長選舉候選人保證金數額訂定，是各直轄市、縣市選舉委員會權責，但選舉既同日舉行投票，各選舉保證金數額有一致必要，因此配合直轄市長、直轄市議員、縣市長、縣市議員選舉候選人保證金數額，予以調降。

中選會 2026九合一選舉

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