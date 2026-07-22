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瑞媒專訪 台北市長參選人沈伯洋：當台灣人並不容易

中央社／ 蘇黎世22日專電
台北市長參選人沈伯洋。圖／沈伯洋競選辦公室提供
台北市長參選人沈伯洋。圖／沈伯洋競選辦公室提供

瑞士媒體新蘇黎世報（NZZ）21日刊登民進黨台北市長參選人沈伯洋專訪，以「台灣人並不容易」破題，介紹黑熊學院、台灣社會的矛盾與台灣面對的中國威脅。沈伯洋目前也面臨中共在台灣國會與跨境鎮壓的威脅。

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與瑞士記者見面時，沈伯洋頂著一頭醒目的蓬亂頭髮。記者驚訝，這就是中國宣傳機構口中涉嫌「分裂國家」的「台獨頑固分子」？而且沈伯洋因遲到幾分鐘而禮貌致歉，說話平靜且條理分明。

沈伯洋向瑞媒表示：「當台灣人並不容易。」對未曾經歷戒嚴時代的年輕世代而言，民主是理所當然的事。他相信，一旦真正面臨危機，多數台灣人仍願意為民主而戰，而保衛民主不只是軍隊的責任，民間韌性同等關鍵。

沈伯洋解釋，如果民眾認為台灣注定失敗，很快就會在中國壓力下放棄抵抗。因此，他創立黑熊學院，培養民眾的危機應變能力，教授急救、緊急物資準備等實用技能，更重要的是建立面對戰爭與各種危機時保持冷靜的心理韌性，讓人民真正理解威脅的本質。

瑞媒提到，沈伯洋的從政之路並不平順。由於台灣國會朝小野大，立法院屢次爆發激烈肢體衝突，國民黨立委也經常阻撓他發言。沈伯洋曾在爭奪麥克風時被推下主席台，送醫治療。此外，沈伯洋與5歲女兒走在台北街頭時，也曾遭一名男子公開恐嚇，隨即報警處理。沈伯洋認為，中國以他為攻擊目標，意圖藉此恐嚇台灣社會。

為了證明不會因此退縮，沈伯洋持續赴歐洲各國訪問，但刻意避免前往曾依中國要求遣返異議人士的東南亞國家。中國也制裁沈伯洋父親的公司，但因主要經營拉丁美洲市場，影響有限。

沈伯洋指出，台灣與中國同樣使用中文，使中國更容易透過網路影響台灣社會。例如，上次總統大選期間，抖音曾出現「沒有民進黨，台灣才能贏」的標籤，累積數千萬次瀏覽。

瑞媒最後指出，台灣社會仍面臨民主與威權歷史交織的矛盾。民主捍衛者沈伯洋將挑戰現任市長蔣萬安，蔣萬安據稱是蔣介石的曾孫。台北是國民黨的基本票倉，目前民調顯示大部分民眾並不批判過往獨裁政權。

報導提到，雖然目前民調顯示沈伯洋在11月選舉中勝算不高，但若他因對手強大而放棄挑戰，那就不是沈伯洋了。

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