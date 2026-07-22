國民黨徵召拚連任連江縣長 王忠銘：讓馬祖人以家鄉為榮

國民黨今天徵召連江縣長王忠銘競選連任。傍晚王忠銘在社群媒體發文指出，馬祖正站在新的發展起點，他不能在最重要時刻離開，連任後會以更高標準帶領團隊努力。讓馬祖人都能以家鄉為榮。

王忠銘今天以傍晚於社群媒體臉書（Facebook）發文表示，4年前懷抱對家鄉責任投入選戰，4年後初心未變。徵召不只是榮譽更是責任，有義務向民眾報告參選連任原因。

王忠銘強調，曾反覆思考自己的下一步該如何選擇，最後認為馬祖正站在新的發展起點，許多規劃正到關鍵階段，他的責任尚未完成，不能在最重要的時刻離開，只能堅定前行。若得到選民支持連任，會以更大責任與更高標準，帶領團隊繼續努力，並留下可延續基礎，讓下一棒跑得更穩更遠。

王忠銘表示，4年來達到公托0排隊、推動離島特考、舉辦馬祖國際藝術島、重啟高雄馬祖航線、馬祖觀光熱度持續攀升等政績，成果來自鄉親支持與縣政團隊努力。而獲得媒體五星縣長、永續幸福城市非六都第1名等肯定，是所有馬祖人的共同榮耀，證明離島也能被全台灣看見。

王忠銘說，馬祖仍須面對財劃法修正後資源分配、建立完善人才培育與接班制度、部分重大建設仍面臨瓶頸、台馬與離島交通重新建構與整合、馬祖酒廠2廠啟用後提升品牌競爭力、離島綜合建設實施方案等問題，均攸關馬祖未來與下一代發展。

王忠銘指出，若獲得選民支持連任，未來將與團隊持續完成交通升級、人才扎根、產業轉型、永續治理4大方向，讓馬祖持續走向國際，成為幸福、永續、移居離島典範，讓每位馬祖人都能以自己家鄉為榮。