快訊

離「TACO」不遠了？川普何時會喊停伊朗戰事 分析師這樣說

湯唯喜迎二胎！曬一家四口牽手照報喜 迎來兒子湊成「好」字

母酒駕兄無照離世...17歲少年無照酒駕載女友雙亡 父悲：什麼都沒了

聽新聞
0:00 / 0:00

新竹市藍營議員戰隊成形！國民黨提名18人 力挺高虹安連任

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
國民黨新竹市黨部今天公布第12屆市議員提名名單，共提名、徵召及報准18人參選。聯合報系資料照
國民黨新竹市黨部今天公布第12屆市議員提名名單，共提名、徵召及報准18人參選。聯合報系資料照

國民黨新竹市黨部今天公布第12屆市議員提名名單，共提名、徵召及報准18人參選，涵蓋現任議員、跨領域人才及青年世代。市黨部主委王志豪表示，將全力支持新竹市長高虹安競選連任，並團結黨外在野力量，力拚「藍白合」打贏年底選戰。

2026九合一選舉

王志豪表示，此次市議員提名歷經評估及民意訪查，希望結合具地方服務經驗的現任議員、跨領域專業人才及青年世代，選出了解基層需求、能監督市政並為地方爭取建設的人選。未來也盼與高虹安市府團隊合作，透過府會協力推動市政。

提名人選包括第1選區（東區）提名鍾淑英、張祖琰、張文興、陳清智、黃婉嫣，報准樊一嶢；第2選區（南區）提名許修睿、徐美惠；第3選區（西區）提名陳思妤；第4選區（北區）提名蕭志潔、黃美慧、吳旭豐、王雲慶。

第5選區（香山區）提名陳慶齡，並徵召吳若茵；第6選區（平地原住民）提名李雅雯、林慈愛；第7選區（山地原住民）提名林夏陞，共計18人。

王志豪指出，黨部將作為各區候選人的後盾，除整合黨內力量，也將團結其他在野力量投入年底選戰；在市長選舉部分，將全力支持高虹安競選連任，盼透過在野合作爭取市民支持。

市黨部表示，後續將陸續舉辦基層座談及提名政見發表會，讓各區候選人提出政見，同時蒐集地方意見與市民需求，作為後續選戰及政策主張參考。

2026九合一選舉 新竹市選舉 國民黨 藍白合 高虹安

延伸閱讀

國民黨中常會通過 提名蔣萬安、張善政等6縣市長競選連任

選情初探／桃園八德 藍綠均勢 白大咖輔選

鄭麗文談九合一選舉：尊重佀廣洋選擇 竹北藍白積極協調中

世界日報社論／緬因初選鬧劇 走不出困局的民主黨

相關新聞

讚昔日戰友最優秀 鄭麗文：曾和蔣萬安街頭、立院「每天睡一起」

國民黨中常會今下午通過提名，徵召台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑、南投縣長許淑華、苗栗縣長鍾東錦和連江縣長王忠銘競選連任。鄭麗文致詞時笑稱，與蔣萬安一起擔任立委時，幾乎每天都在作戰「都要睡在一起，睡街頭、立法院、議場等等」。

新竹市藍營議員戰隊成形！國民黨提名18人 力挺高虹安連任

國民黨新竹市黨部今天公布第12屆市議員提名名單，共提名、徵召及報准18人參選，涵蓋現任議員、跨領域人才及青年世代。市黨部主委王志豪表示，將全力支持新竹市長高虹安競選連任，並團結黨外在野力量，力拚「藍白合」打贏年底選戰。

綠議員提設索資公開平台 沈伯洋認同公開透明

台北市議會民進黨團今天提案請台北市政府建置「議員索資公開平台」。對此，民進黨台北市長參選人沈伯洋表示，透過制度化整理及科...

王金平可為柯志恩複製「韓流」？ 賴瑞隆：一個人要被騙兩次不容易

下屆高雄市長藍綠競爭激烈，被視為韓流推手的立法院前院長王金平接連參與國民黨參選人柯志恩造勢活動，外界認為王要為柯打造韓流2.0。針對韓流可否複製變柯流，民進黨對手賴瑞隆語氣堅定說，一個人要被騙兩次不容易，高雄人已經用94萬票來校正回歸了。

影／手心手背都是肉？基隆市長之戰挺謝國樑或童子瑋 宋楚瑜表態了

國民黨中央今天提名基隆市長謝國樑參選連任，迎戰民進黨提名議長童子瑋，親民黨主席宋楚瑜今天被問到支持誰？宋楚瑜回應說，他與兩人都有二代、三代的好交情，選誰尊重基隆親的決定，稱讚兩人都很優秀，看他們提出什麼政見解決基隆的問題，再做選擇。

徐巧芯要求比照佀廣洋退選 賴瑞隆公開回應：進廚房就不能怕熱

桃園市議員參選人佀廣洋霸凌事件牽連至民進黨高雄市長參選人賴瑞隆身上，針對兒子曾經發生的校園衝突案件，賴瑞隆今天受訪時表示，這件事情因為選舉有很多網路攻防，但「進廚房就不能怕熱」，不過他還是希望大家盡量朝公共議題或他個人，希望給孩子有成長與學習的空間。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。