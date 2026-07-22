新竹市藍營議員戰隊成形！國民黨提名18人 力挺高虹安連任

國民黨新竹市黨部今天公布第12屆市議員提名名單，共提名、徵召及報准18人參選，涵蓋現任議員、跨領域人才及青年世代。市黨部主委王志豪表示，將全力支持新竹市長高虹安競選連任，並團結黨外在野力量，力拚「藍白合」打贏年底選戰。

王志豪表示，此次市議員提名歷經評估及民意訪查，希望結合具地方服務經驗的現任議員、跨領域專業人才及青年世代，選出了解基層需求、能監督市政並為地方爭取建設的人選。未來也盼與高虹安市府團隊合作，透過府會協力推動市政。

提名人選包括第1選區（東區）提名鍾淑英、張祖琰、張文興、陳清智、黃婉嫣，報准樊一嶢；第2選區（南區）提名許修睿、徐美惠；第3選區（西區）提名陳思妤；第4選區（北區）提名蕭志潔、黃美慧、吳旭豐、王雲慶。

第5選區（香山區）提名陳慶齡，並徵召吳若茵；第6選區（平地原住民）提名李雅雯、林慈愛；第7選區（山地原住民）提名林夏陞，共計18人。

王志豪指出，黨部將作為各區候選人的後盾，除整合黨內力量，也將團結其他在野力量投入年底選戰；在市長選舉部分，將全力支持高虹安競選連任，盼透過在野合作爭取市民支持。

市黨部表示，後續將陸續舉辦基層座談及提名政見發表會，讓各區候選人提出政見，同時蒐集地方意見與市民需求，作為後續選戰及政策主張參考。