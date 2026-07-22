快訊

母酒駕兄無照離世...17歲少年無照酒駕載女友雙亡 父悲：什麼都沒了

颱風天熟悉的身影！「氣象將軍」備受愛戴 從空軍少將變身王牌氣象主播

國票金設立副董 王世堅批酬庸：獲利最低年薪卻高達2,000萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

綠議員提設索資公開平台 沈伯洋認同公開透明

中央社／ 台北22日電
民進黨台北市長參選人沈伯洋。聯合報系資料照
民進黨台北市長參選人沈伯洋。聯合報系資料照

台北市議會民進黨團今天提案請台北市政府建置「議員索資公開平台」。對此，民進黨台北市長參選人沈伯洋表示，透過制度化整理及科技工具，各界更易監督市政和減輕公務員負擔。

2026九合一選舉

沈伯洋競選辦公室下午發布新聞稿表示，沈伯洋訪美行程中接受媒體提問回應表示，對於議會黨團討論的公開透明方向，自己完全贊成；團隊先前也推出「市民之錘」，將大量1999市民陳情與議員質詢內容建置為資料庫，藉此了解市政痛點。

他說，市政資料越公開、越完整，市民越容易掌握市政現況，也能讓公共討論建立在更充分的資訊基礎上。

針對議員索資，沈伯洋表示，如果既有資料能透過公開平台妥善保存、分類及整理，公務人員面對各類索資需求時，就能更快速找出所需內容，降低重複彙整資料所耗費的時間與人力。

他還提到，未來可思考導入AI等科技工具，協助整理過去20、30年的市政資料；透過議員索資公開平台與數位工具，讓市民更容易取得資訊、監督市政，也能回應公務人員面臨的人力負擔，期待未來朝此方向前進。

談及訪美成果，沈伯洋表示，此行短短1天內，已與18個不同城市的各界代表交流，討論城市降溫、樹木治理、公開透明及治安等議題。面對熱島效應，各城市不僅建立植樹及移除樹木的標準作業程序，也納入保險公司、樹木專家、申請者與都市規劃專業人員，形成完整規範。

同時，相關植樹政策更以30年以上為規劃尺度，值得台北參考。

沈伯洋提到，此行造訪連續21年為美國大型城市中治安表現最佳的爾灣市，並與市長交流當地治安治理經驗，其中有許多在教科書上看不到的實務細節，返台後將再向市民報告。

他說，明天將前往華府展開較多國會外交行程，完成相關交流後，在華府及紐約仍將回到市政治理主題；自己會持續帶著台北面臨的問題，了解不同城市提出的獨特解方，希望把相關經驗帶回台北，讓台北變得更好。

2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋 蔣萬安 民進黨

延伸閱讀

北市議會民進黨提案索資公開…藍白無意見付委 基層：無助於減壓

民進黨團籲公開議員索資下午大會提案 蔣萬安被問態度6字回應

蔡其昌率團啟程訪華府 沈伯洋將交流城市治理經驗

沈伯洋訪美首站洛杉磯 見10多名民選官員

相關新聞

讚昔日戰友最優秀 鄭麗文：曾和蔣萬安街頭、立院「每天睡一起」

國民黨中常會今下午通過提名，徵召台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑、南投縣長許淑華、苗栗縣長鍾東錦和連江縣長王忠銘競選連任。鄭麗文致詞時笑稱，與蔣萬安一起擔任立委時，幾乎每天都在作戰「都要睡在一起，睡街頭、立法院、議場等等」。

綠議員提設索資公開平台 沈伯洋認同公開透明

台北市議會民進黨團今天提案請台北市政府建置「議員索資公開平台」。對此，民進黨台北市長參選人沈伯洋表示，透過制度化整理及科...

王金平可為柯志恩複製「韓流」？ 賴瑞隆：一個人要被騙兩次不容易

下屆高雄市長藍綠競爭激烈，被視為韓流推手的立法院前院長王金平接連參與國民黨參選人柯志恩造勢活動，外界認為王要為柯打造韓流2.0。針對韓流可否複製變柯流，民進黨對手賴瑞隆語氣堅定說，一個人要被騙兩次不容易，高雄人已經用94萬票來校正回歸了。

影／手心手背都是肉？基隆市長之戰挺謝國樑或童子瑋 宋楚瑜表態了

國民黨中央今天提名基隆市長謝國樑參選連任，迎戰民進黨提名議長童子瑋，親民黨主席宋楚瑜今天被問到支持誰？宋楚瑜回應說，他與兩人都有二代、三代的好交情，選誰尊重基隆親的決定，稱讚兩人都很優秀，看他們提出什麼政見解決基隆的問題，再做選擇。

徐巧芯要求比照佀廣洋退選 賴瑞隆公開回應：進廚房就不能怕熱

桃園市議員參選人佀廣洋霸凌事件牽連至民進黨高雄市長參選人賴瑞隆身上，針對兒子曾經發生的校園衝突案件，賴瑞隆今天受訪時表示，這件事情因為選舉有很多網路攻防，但「進廚房就不能怕熱」，不過他還是希望大家盡量朝公共議題或他個人，希望給孩子有成長與學習的空間。

鄭麗文徵召吳若茵戰竹市香山 息影30年巨星湯蘭花現身力挺

國民黨布局2026新竹市議員選舉，黨主席鄭麗文徵召吳若茵投入香山區選戰。吳若茵今天舉行參選記者會，主打婦幼、長照、弱勢及食安政策；息影30年的資深藝人湯蘭花也罕見公開現身，力挺多年好友，成為現場焦點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。