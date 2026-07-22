綠議員提設索資公開平台 沈伯洋認同公開透明

台北市議會民進黨團今天提案請台北市政府建置「議員索資公開平台」。對此，民進黨台北市長參選人沈伯洋表示，透過制度化整理及科技工具，各界更易監督市政和減輕公務員負擔。

沈伯洋競選辦公室下午發布新聞稿表示，沈伯洋訪美行程中接受媒體提問回應表示，對於議會黨團討論的公開透明方向，自己完全贊成；團隊先前也推出「市民之錘」，將大量1999市民陳情與議員質詢內容建置為資料庫，藉此了解市政痛點。

他說，市政資料越公開、越完整，市民越容易掌握市政現況，也能讓公共討論建立在更充分的資訊基礎上。

針對議員索資，沈伯洋表示，如果既有資料能透過公開平台妥善保存、分類及整理，公務人員面對各類索資需求時，就能更快速找出所需內容，降低重複彙整資料所耗費的時間與人力。

他還提到，未來可思考導入AI等科技工具，協助整理過去20、30年的市政資料；透過議員索資公開平台與數位工具，讓市民更容易取得資訊、監督市政，也能回應公務人員面臨的人力負擔，期待未來朝此方向前進。

談及訪美成果，沈伯洋表示，此行短短1天內，已與18個不同城市的各界代表交流，討論城市降溫、樹木治理、公開透明及治安等議題。面對熱島效應，各城市不僅建立植樹及移除樹木的標準作業程序，也納入保險公司、樹木專家、申請者與都市規劃專業人員，形成完整規範。

同時，相關植樹政策更以30年以上為規劃尺度，值得台北參考。

沈伯洋提到，此行造訪連續21年為美國大型城市中治安表現最佳的爾灣市，並與市長交流當地治安治理經驗，其中有許多在教科書上看不到的實務細節，返台後將再向市民報告。

他說，明天將前往華府展開較多國會外交行程，完成相關交流後，在華府及紐約仍將回到市政治理主題；自己會持續帶著台北面臨的問題，了解不同城市提出的獨特解方，希望把相關經驗帶回台北，讓台北變得更好。