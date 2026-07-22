王金平可為柯志恩複製「韓流」？ 賴瑞隆：一個人要被騙兩次不容易

下屆高雄市長藍綠競爭激烈，被視為韓流推手的立法院前院長王金平接連參與國民黨參選人柯志恩造勢活動，外界認為王要為柯打造韓流2.0。針對韓流可否複製變柯流，民進黨對手賴瑞隆語氣堅定說，一個人要被騙兩次不容易，高雄人已經用94萬票來校正回歸了。

民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆今天中午接受主持人黃光芹直播節目專訪。黃光芹提及近日王金平輔選柯志恩，似乎有意沿用當年為韓國瑜舉辦三山造勢模式創造話題，不知道賴瑞隆是否覺得韓流可複製？韓流會變柯流嗎？

賴瑞隆表示，韓國瑜在2018年講的東西很煽動，包括挖石油、賽馬場、愛情魔天輪等想法，當時若真的蓋了賽馬場，現在就沒有台積電，所以從2018年之後，大家更看清楚一個事實，那就是政治還是要很務實、很實在地推進 。

賴瑞隆說，韓國瑜落跑選總統被罷免後，高雄人更清楚知道，陳其邁6年已經做成這樣，若做8年會更不得了；一次被咬過之後，高雄人心裡都知道，要選就要選真的懂高雄、有心在高雄的人，他自己有很多好成績，是最佳人選，他也對高雄人有充分信心。

黃光芹二度向賴瑞隆提問「你覺得柯志恩可以複製韓流嗎？」。賴瑞隆表示，現在柯志恩當然想複製韓流，但事實上不容易，因為通常一個人要騙兩次不容易，已經被騙過一次，後來用94萬票（前市長韓國瑜被罷免的票數，實為93萬9090票）來校正回歸，哪會發生第二次。