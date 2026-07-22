影／手心手背都是肉？基隆市長之戰挺謝國樑或童子瑋 宋楚瑜表態了

國民黨中央今天提名基隆市長謝國樑參選連任，迎戰民進黨提名議長童子瑋，親民黨主席宋楚瑜今天被問到支持誰？宋楚瑜回應說，他與兩人都有二代、三代的好交情，選誰尊重基隆親的決定，稱讚兩人都很優秀，看他們提出什麼政見解決基隆的問題，再做選擇。

宋楚瑜今天到七堵輔選全台唯一親民黨民代副議長楊秀玉，媒體詢問國民黨今天正式提名謝國樑參選連任，主席與童子瑋交情也深，主席會支持誰？

宋楚瑜說，他是台灣少有的政治人物「人緣非常廣脈」，他和基隆市長謝國樑和議長童子瑋這兩位市長參選人都是二代和三代的好交情。

宋楚瑜提及，如果沒有宋楚瑜，童子瑋還不會從政，童子瑋第一次參選議員時，他幫童子瑋站台，因為當年2000年他參選總統時，童子瑋的阿公童永沒有任何條件借場地讓他可以群眾造勢、開記者會，這份情義他非常感激。

至於和謝國樑的交情，宋瑜瑜表示，謝國樑是宋楚瑜和親民黨一手慢慢培養出來的，謝國樑的父親謝修平和楚瑜也是老交情。

宋楚瑜表示，到底基隆的鄉親要投給誰，尊重基隆鄉親的決定，兩位都很優秀，還有幾個月，看他們的政見，看他們提出什麼政見解決基隆的問題，再做選擇，讓好的參選人當選為百姓做好事。

宋楚瑜並說，楊秀玉是他多年很好的夥伴，她為民生解決問題，了解七堵人民的需求，尤其花費極大心力在彩繪七堵有成就，受到民眾好評，推動地方的特色貢獻一己的心力，非常難得。

謝國樑和童子瑋支持誰？宋楚瑜自承都有二代好交情今表態。記者游明煌／攝影