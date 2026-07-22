快訊

母酒駕兄無照離世...17歲少年無照酒駕載女友雙亡 父悲：什麼都沒了

颱風天熟悉的身影！「氣象將軍」備受愛戴 從空軍少將變身王牌氣象主播

國票金設立副董 王世堅批酬庸：獲利最低年薪卻高達2,000萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

影／手心手背都是肉？基隆市長之戰挺謝國樑或童子瑋 宋楚瑜表態了

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
謝國樑和童子瑋支持誰？宋楚瑜自承都有二代好交情今表態。記者游明煌／攝影
謝國樑和童子瑋支持誰？宋楚瑜自承都有二代好交情今表態。記者游明煌／攝影

國民黨中央今天提名基隆市長謝國樑參選連任，迎戰民進黨提名議長童子瑋親民黨主席宋楚瑜今天被問到支持誰？宋楚瑜回應說，他與兩人都有二代、三代的好交情，選誰尊重基隆親的決定，稱讚兩人都很優秀，看他們提出什麼政見解決基隆的問題，再做選擇。

2026九合一選舉

宋楚瑜今天到七堵輔選全台唯一親民黨民代副議長楊秀玉，媒體詢問國民黨今天正式提名謝國樑參選連任，主席與童子瑋交情也深，主席會支持誰？

宋楚瑜說，他是台灣少有的政治人物「人緣非常廣脈」，他和基隆市長謝國樑和議長童子瑋這兩位市長參選人都是二代和三代的好交情。

宋楚瑜提及，如果沒有宋楚瑜，童子瑋還不會從政，童子瑋第一次參選議員時，他幫童子瑋站台，因為當年2000年他參選總統時，童子瑋的阿公童永沒有任何條件借場地讓他可以群眾造勢、開記者會，這份情義他非常感激。

至於和謝國樑的交情，宋瑜瑜表示，謝國樑是宋楚瑜和親民黨一手慢慢培養出來的，謝國樑的父親謝修平和楚瑜也是老交情。

宋楚瑜表示，到底基隆的鄉親要投給誰，尊重基隆鄉親的決定，兩位都很優秀，還有幾個月，看他們的政見，看他們提出什麼政見解決基隆的問題，再做選擇，讓好的參選人當選為百姓做好事。

宋楚瑜並說，楊秀玉是他多年很好的夥伴，她為民生解決問題，了解七堵人民的需求，尤其花費極大心力在彩繪七堵有成就，受到民眾好評，推動地方的特色貢獻一己的心力，非常難得。

謝國樑和童子瑋支持誰？宋楚瑜自承都有二代好交情今表態。記者游明煌／攝影
謝國樑和童子瑋支持誰？宋楚瑜自承都有二代好交情今表態。記者游明煌／攝影

謝國樑和童子瑋支持誰？宋楚瑜自承都有二代好交情今表態。記者游明煌／攝影
謝國樑和童子瑋支持誰？宋楚瑜自承都有二代好交情今表態。記者游明煌／攝影

2026九合一選舉 基隆市選舉 宋楚瑜 謝國樑 童子瑋 國民黨 民進黨 親民黨

延伸閱讀

影／批725上凱道不能解決問題！宋楚瑜喊話藍綠白：不要鬧情緒

讚昔日戰友最優秀 鄭麗文：曾和蔣萬安街頭、立院「每天睡一起」

童子瑋公布通勤政見推5項方案 要讓10萬勤通族上得了車、上路不塞車

記者會隔天基市府宣布加開班次 童子瑋：證明我交通政見非口號

相關新聞

讚昔日戰友最優秀 鄭麗文：曾和蔣萬安街頭、立院「每天睡一起」

國民黨中常會今下午通過提名，徵召台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑、南投縣長許淑華、苗栗縣長鍾東錦和連江縣長王忠銘競選連任。鄭麗文致詞時笑稱，與蔣萬安一起擔任立委時，幾乎每天都在作戰「都要睡在一起，睡街頭、立法院、議場等等」。

綠議員提設索資公開平台 沈伯洋認同公開透明

台北市議會民進黨團今天提案請台北市政府建置「議員索資公開平台」。對此，民進黨台北市長參選人沈伯洋表示，透過制度化整理及科...

王金平可為柯志恩複製「韓流」？ 賴瑞隆：一個人要被騙兩次不容易

下屆高雄市長藍綠競爭激烈，被視為韓流推手的立法院前院長王金平接連參與國民黨參選人柯志恩造勢活動，外界認為王要為柯打造韓流2.0。針對韓流可否複製變柯流，民進黨對手賴瑞隆語氣堅定說，一個人要被騙兩次不容易，高雄人已經用94萬票來校正回歸了。

影／手心手背都是肉？基隆市長之戰挺謝國樑或童子瑋 宋楚瑜表態了

國民黨中央今天提名基隆市長謝國樑參選連任，迎戰民進黨提名議長童子瑋，親民黨主席宋楚瑜今天被問到支持誰？宋楚瑜回應說，他與兩人都有二代、三代的好交情，選誰尊重基隆親的決定，稱讚兩人都很優秀，看他們提出什麼政見解決基隆的問題，再做選擇。

徐巧芯要求比照佀廣洋退選 賴瑞隆公開回應：進廚房就不能怕熱

桃園市議員參選人佀廣洋霸凌事件牽連至民進黨高雄市長參選人賴瑞隆身上，針對兒子曾經發生的校園衝突案件，賴瑞隆今天受訪時表示，這件事情因為選舉有很多網路攻防，但「進廚房就不能怕熱」，不過他還是希望大家盡量朝公共議題或他個人，希望給孩子有成長與學習的空間。

鄭麗文徵召吳若茵戰竹市香山 息影30年巨星湯蘭花現身力挺

國民黨布局2026新竹市議員選舉，黨主席鄭麗文徵召吳若茵投入香山區選戰。吳若茵今天舉行參選記者會，主打婦幼、長照、弱勢及食安政策；息影30年的資深藝人湯蘭花也罕見公開現身，力挺多年好友，成為現場焦點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。