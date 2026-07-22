新竹市香山區議員9搶6戰局升溫 藍拚2席、泛白陷分票壓力

國民黨黨主席鄭麗文徵召吳若茵投入新竹市香山區選戰，藍營從力保陳慶齡1席，進一步挑戰擴張至2席。目前檯面上除有民進黨林盈徹、時代力量廖子齊、民眾黨葉國文，以及無黨籍陳啟源、吳國寶、鄭成光、蔡志堅，已有9人表態角逐6席。

香山區應選6席，上屆共有9人參選，當選人依序為民進黨林盈徹8432票、無黨籍陳啟源6216票、吳國寶5777票、時代力量廖子齊5366票、國民黨陳慶齡4900票及無黨籍鄭成光4582票；民眾黨葉國文3518票成為落選頭。

從上屆結果來看，香山並非典型藍綠對決，無黨籍地方勢力就占3席。林盈徹上屆以全區最高票回鍋議會；陳慶齡現任國民黨團總召，具政黨組織優勢；廖子齊則靠清新形象及問政累積支持。陳啟源、吳國寶，以及締造11連霸紀錄的前議長鄭成光，也都有地方基本盤，6名現任議員均尋求連任。

吳若茵加入後，國民黨形成「守住陳慶齡、吳若茵攻第2席」布局。吳若茵主打婦幼、長照、弱勢及食安，今天參選記者會又有息影30年的資深藝人湯蘭花現身力挺，增加話題與女性候選人辨識度。不過，上屆陳慶齡4900票僅比葉國文多1382票，藍營若要從1席擴張至2席，除了開拓新票，也得避免黨內票源過度集中。

白營處境則更複雜。民眾黨已提名葉國文第3度參選，他上屆距最低當選門檻僅差1064票，原本具有突破空間；但原民眾黨籍樹下里長蔡志堅退黨後改以無黨籍參選，兩人支持光譜可能重疊，地方評估「泛白」票源若被切割，反而增加突圍難度。

香山區目前已形成9搶6局面，現任優勢、藍營增提與泛白分票交錯。真正牽動席次洗牌的關鍵，將是吳若茵能否替國民黨開拓第2席，以及葉國文、蔡志堅之間的票源消長。

原民眾黨籍樹下里長蔡志堅退黨後改以無黨籍參選。圖／取自蔡志堅臉書

時代力量新竹市議員廖子齊靠清新形象及問政累積支持。圖／廖子齊提供