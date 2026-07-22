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徐巧芯要求比照佀廣洋退選 賴瑞隆公開回應：進廚房就不能怕熱

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今日受訪回應去年兒子所涉及的校園霸凌議題，他強調，希望外界攻防盡量朝公共議題或他個人來，給孩子們有成長與學習的空間。圖／翻攝《CNEWS匯流新聞網》
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今日受訪回應去年兒子所涉及的校園霸凌議題，他強調，希望外界攻防盡量朝公共議題或他個人來，給孩子們有成長與學習的空間。圖／翻攝《CNEWS匯流新聞網》

桃園市議員參選人佀廣洋霸凌事件牽連至民進黨高雄市長參選人賴瑞隆身上，針對兒子曾經發生的校園衝突案件，賴瑞隆今天受訪時表示，這件事情因為選舉有很多網路攻防，但「進廚房就不能怕熱」，不過他還是希望大家盡量朝公共議題或他個人，希望給孩子有成長與學習的空間。

2026九合一選舉

立委賴瑞隆今天上直播節目「中午來開匯」接受主持人黃光芹專訪。黃問及賴，韓劇鐵拳教育及有關國民黨立委萬美玲兒子、桃園市議員參選人佀廣洋因霸凌疑雲引起討論，如何看待立委徐巧芯要求賴比照佀廣洋退選，相關攻擊會不會影響選情？

賴瑞隆回應，每件事要尊重當事人及所有受影響的人，針對孩子的事件，當時雙方家長已經有見面溝通，且發出共同聲明，共同目標都是希望讓孩子有健康快樂成長的空間，後面也有持續連繫。

賴瑞隆強調，雙方家長的目標一致，不要讓孩子受到影響、受到干預，可以健康快樂成長；因為選舉，一定會有很多網路攻防，「進廚房就不能怕熱，一定會找各種方式，不過還是希望大家盡量朝公共議題或我個人，希望給孩子有成長跟學習的空間」。

賴瑞隆 佀廣洋 黃光芹 2026九合一選舉 高雄市選舉 徐巧芯

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