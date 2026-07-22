讚昔日戰友最優秀 鄭麗文：曾和蔣萬安街頭、立院「每天睡一起」

國民黨中常會今下午通過提名，徵召台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑、南投縣長許淑華、苗栗縣長鍾東錦和連江縣長王忠銘競選連任。鄭麗文致詞時笑稱，與蔣萬安一起擔任立委時，幾乎每天都在作戰「都要睡在一起，睡街頭、立法院、議場等等」。

鄭麗文今在中常會為六位角逐連任的縣市長披掛彩帶，全場共同喊出「凍蒜、勝利」口號。鄭麗文笑稱，蔣萬安是年輕從政同志裡頭最優秀的一位。在他台北市長任內，大家焦頭爛額的大巨蛋，一年的時間就完成啟動，執行力一流，他所提出來的政見馬上兌現，二話不說，這種執行力跟能力才是台北市長最基本的要求；她也暗諷，有些人因為比不出來，所以只好濫竽充數，實在委屈蔣萬安要面對這樣的對手。

鄭麗文說，希望台北市繼續在蔣萬安的領導之下，不但發揮龍頭的作用，帶動北北基桃，整個北台灣因為有國民黨執政，看到無窮的機會跟希望，能繼續高票連任、順利當選。

提及張善政，鄭麗文說，她和張曾在行政院共事，「面對長官，我稍微比較緊張一點。」張善政親民，他的資歷、歷練，以一個滿意度最高的閣揆之姿，到桃園擔任市長，果然市府煥然一新。張善政用智慧、專業解決市民的需求，也希望在這一次大桃園的選舉，投給張善政，他真的是桃園人的寶，也應該繼續升級、繼續當桃園的寶。

鄭麗文笑稱「我最不喜歡比我漂亮的女生站我旁邊，但許淑華是唯一的例外，」許淑華是她的好姐妹、好戰友，國民黨永遠的女神，也是她的偶像。因為在南投，她的擔當跟魄力、領導的能力，所有人都非常辛苦、恐懼的南投縣最難處理的問題，許淑華從不迴避，在短短任期內，已經讓南投負債歸零，巨大的成就，希望許淑華能繼續穩住台灣的心臟南投縣，順利高票連任。

鄭麗文也讚基隆市長謝國樑，作為全台第一個經歷大罷免的市長，剛當選就面對來自民進黨的全面封殺，關關難過關關過，歷經磨難、挑戰，謝國樑以愛出發，希望停止台灣朝野惡鬥、仇恨動員，在他身上感受到滿滿的愛和正能量。基隆市政府也是全台第一個藍白合作聯合治理，是團結所有的力量，愛基隆不分黨派，共同支持謝國樑。

提及苗栗縣長鍾東錦，鄭麗文說，鍾東錦主動提出竹竹苗連線，這種格局跟眼光，不只苗栗縣政擴大，也會幫助新竹縣、市。此外，他也大力延攬民眾黨籍賴香伶出任副縣長，是重用人才、藍白合作在野聯盟聯合治理非常好的典範。國民黨以鍾東錦為榮，希望在鍾東錦的領導之下，竹竹苗能大獲全勝。

鄭麗文也讚連江縣長王銘忠是最專業、最了解馬祖，其開創的眼光、前瞻的擔當，將馬祖的格局徹底翻轉改善，不管是空、海的交通連結，將馬祖建設成一個全新的科技智慧縣政的全新馬祖。