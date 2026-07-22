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政院「食安法」被批修法粗糙 羅智強：敷衍、散漫 不面對政治責任

聯合報／ 記者陳柄亦屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委羅智強。圖／聯合報系資料照
國民黨立委羅智強。圖／聯合報系資料照

台中市長盧秀燕昨天批行政院版的「食安法」修法粗糙。國民黨立委羅智強今天表示，主管機關在中聯致癌油這件事情上，一而再、再而三地敷衍和散漫。如果民進黨不能面對行政、政治責任，提「食安法」修法都是虛晃一招。

2026九合一選舉

羅智強指出，這次政院提的「食安法」修法有「責任推地方、責任推業者、自己沒責任」三大重點。法律本身要細緻、要改進但「徒法不足以自行」。他質疑，審計部2年前就曾向衛福部示警，食品業者未落實辦理自主通報、追溯追蹤制度覆蓋率偏低等，均影響問題產品的追查時效。請問民進黨做出改變了沒有？若不是因為人民要在7月25日走上街頭，民進黨政府真的會主動提出修法版本嗎？他說，「根本不可能！民進黨政府就是壓力到哪，才做到哪。」

羅智強說，民進黨政府之所以沒有準備好，是因為他根本就沒打算準備。行政院的目的並非真的要修法，只是希望能在725集會之前轉移焦點，試圖把責任撇清，事後再把過錯推給業者、地方與制度。他強調，民進黨的名言「做不好就換人」，這是以前在面對食安風暴，民進黨的名言，最後人民也真的把當時的政府換掉，才換民進黨執政；如今，現在這6個字原封不動還給民進黨。

針對外界要求衛福部長石崇良及行政院長卓榮泰下台負責，羅智強指出，「總統道歉、院長下台」是民進黨過去在野時一手建立的責任政治標準，民進黨執政後雙重標準，才逼得人民必須走上街頭。他質疑，人民到底還要忍受毒油肆虐到什麼程度？又還要忍受官員推諉卸責、隱瞞問題到什麼地步？

羅智強 食安 修法 2026九合一選舉

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