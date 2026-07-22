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為蔣萬安等現任縣市長披競選肩帶 鄭麗文宣布通過提名參選程序
國民黨今天在中央黨部舉行中常會，通過台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、南投縣長許淑華、苗栗縣長鍾東錦、基隆市長謝國樑、連江縣長王忠銘，6位現任黨籍縣市長的提名參選程序，由黨主席鄭麗文一一為縣市長參選人披掛選舉肩帶，並牽起參選人的手高喊「凍蒜」合影。
2026九合一選舉
中常會上鄭麗文也重申，基於藍白合作，嘉義市全力支持民眾黨立委張啓楷；現任優先，新竹市全力支持市長高虹安。嘉義縣在野力量大團結，國民黨支持無黨參選代表在野聯盟的吳品叡問鼎嘉義縣長。對於全台縣市長參選人，國民黨完成所有提名、禮讓的所有名單，希望全黨上下一致，團結對外，勝選是唯一目標。
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