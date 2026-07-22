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搶攻澎湖育兒票 陳振中喊幼兒園餐食免費、葉竹林提增生育補助

聯合報／ 記者巫鴻瑋／澎湖即時報導
陳振中（右2）拋育兒政見，提出澎湖縣幼兒園餐食，包含午餐、點心免費。圖／截自陳振中臉書
陳振中（右2）拋育兒政見，提出澎湖縣幼兒園餐食，包含午餐、點心免費。圖／截自陳振中臉書

面對離島少子化與人口外流衝擊，澎湖縣長選戰，國民黨參選人陳振中與無黨籍參選人葉竹林都將政策焦點對準青年與育兒家庭，陳振中拋出全縣幼兒園餐食免費、增設托嬰中心等主張，葉竹林則宣示提高生育補助並完善孕產照顧，希望以育兒政見搶攻年輕爸媽選票。

2026九合一選舉

國民黨澎湖縣長參選人、現任湖西鄉長陳振中指出，養育孩子絕非單一家庭獨自承擔的責任，縣府政策不應僅停留在「一次性補助」，而是要建立從出生、托嬰、幼兒園到親子空間的完整育兒支持體系。

因此陳振中提出推動全縣幼兒園餐食免費，並擴大增設托嬰中心，以及活化縣內閒置公共空間，建置優質親子館，提供親子共學、共玩的友善互動環境，還要增設共融公園與公共哺乳室，讓育兒硬體設施更貼近生活日常。

陳振中強調，照顧孩子，就是照顧澎湖的未來，唯有打造友善育兒環境，年輕人才能安心留鄉立業。

無黨籍參選人、前馬公市長葉竹林則表示，少子化是澎湖共同面對的嚴峻挑戰，許多年輕朋友不是不想生，而是擔心養不起、照顧壓力大。

葉竹林提出要提高生育補助，直接減輕新生兒家庭的初期經濟負擔，增加公共托育資源與服務，完善離島托育地圖，全力支持孕婦在懷孕期間所需的各項照顧與支援，提供安心的孕產過程，以及建立育兒支持體系，整合社會資源，陪伴每個家庭迎接新生命。

2026九合一選舉 澎湖縣選舉 育兒 國民黨 陳振中

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